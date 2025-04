Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 5 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 5 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è cruciale che tu mantenga alto il tuo livello di cautela di fronte a possibili provocazioni. La tua personalità, carica di energia e tenacia, può spesso trasformarsi in un generatore di controversie. Potrebbe esserti già capitato di incontrare qualche situazione anomala il giorno precedente. Pertanto, ti consiglio di armarti di maggiore pazienza e comprensione.

Oroscopo del Toro

Per il segno zodiacale del Toro, si prospetta una situazione unica per evidenziare la propria abilità d’azione. Inoltre, se si presentano variazioni nell’ambito lavorativo, personale o familiare, non bisogna essere avverse. Sono consapevole che spostarsi non è nell’indole del Toro, tuttavia, talvolta, come si suol dire, la necessità aguzza l’ingegno.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è indiscutibile che ti trovi in una fase di tentativi e verifiche, anche di tipo positivo, grazie a Giove nel tuo segno. Questo ti porterà a interagire con diverse sfere, anche nella stessa compagnia, dandoti l’opportunità di variare squadra o divisione. Tuttavia, questa posizione avversa di Mercurio suggerisce che determinati affari richiedono la tua vigilanza, così come vi possono essere dei ritardi sul fronte dei pagamenti. Inoltre, dovrai prestare attenzione alle emozioni amorose, mantenendole in equilibrio.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’arrivo di Venere nel tuo segno segna un cambio significativo. Noterai un atteggiamento più comprensivo nei confronti dei tuoi amici e degli affetti personali, un notevole miglioramento rispetto a come ti comportavi prima. Ti consiglio di dedicare del tempo a ponderare sugli eventi recenti.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, potrei dire: Un periodo estremamente favorevole si prospetta per i nati sotto il segno del Leone, con il sole e Giove che si posizionano in maniera propizia. Si prevede un tempo di rinascita e possibili riconoscimenti, soprattutto se recentemente avete affrontato delle sfide o problemi. Anche se c’è stata una fase di sofferenza, la prospettiva è quella di un miglioramento rapido. Infatti, quando abbiamo un cielo che ci difende, riusciamo a uscire dalle avversità più rapidamente di quanto immaginato. A livello sociale e sentimentale, le connessioni sono particolarmente favorite in questo periodo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la contrarietà di Venere potrebbe dar vita a qualche tensione affettiva, quindi fai molta attenzione a coloro che, apparentemente, sembrano ostili. Risulta di fondamentale importanza conservare un approccio aperto e tentare di capire le motivazioni altrui. Sebbene tu sia un individuo estremamente ragionevole, se ti trovi a dialogare con qualcuno che parla senza mai arrivare al dunque, un litigio diverrà quasi inevitabile.

Oroscopo della Bilancia

Protagonista dell’unione matrimoniale, il segno della Bilancia ha però registrato alcune falle nelle situazioni personali l’anno passato, insieme ad uno stato di salute non proprio ottimale. Perciò, l’obiettivo primario da tenere a mente è il recupero della tranquillità interiore. Come potrebbe raggiungere questo obiettivo? Concentrandosi sul campo lavorativo, portando avanti gli studi o impegnandosi nella società, cercando di superare gli inconvenienti del passato attraverso un trionfo del presente.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con il favorevole trigono della Luna e la posizione ottimale di Venere e Marte, le energie amorose sembrano amplificate. Sono i piani professionali, invece, che potrebbero richiedere piccole modifiche e aggiustamenti. Ho precedentemente accennato a periodi di sperimentazioni e, entro la metà di giugno, si prospettano opportunità di sviluppo e l’occasione di vivere nuove esperienze.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, dalla mia lettura astrale, intuisco un certo disappunto per le attuali circostanze che stai affrontando. È possibile che tu stia aspettando una rinascita, cosa che prevedo avverrà a partire dalla seconda metà di febbraio. Negli ultimi tempi, sembra che tutto sia andato in declino, ma ora le stelle indicano un rialzo. Per gestire al meglio questo periodo, ti consiglierei di mantenere la calma e la serenità, particolarmente nei rapporti affettivi.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, ti dico caro Capricorno, sei al centro di un’energia astrologica intensa che ti comporterà un impegno notevole, più di quanto tu non abbia già sperimentato nel passato, soprattutto se hai molte responsabilità. In questi giorni potresti trovare difficile sopportare quelli che perdono tempo o che ti provocano, tanti saranno i pensieri che insisteranno nella tua mente. Sono previste delle attività più rilassanti da Giugno in avanti. Quindi, sino a Giugno, ti consiglio di seguire il tuo cuore e le tue inclinazioni, cercando di non farti condizionare da possibili distrazioni o interferenze esterne.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquari sono in arrivo momenti particolarmente rilevanti. Se avvertite l’atmosfera un po’ tesa, cerca di non dare spazio a contese inutili. Puoi riscontrare individui che vogliono manipolare i tuoi progetti o provano eccessiva invidia. Ricorda, aspetti fondamentali come gioia, ragionamento e originalità sono essenziali per vivere al meglio.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’astrologia settimanale indica che Venere, transitando nel vostro segno, potenzierà l’amore. Potrebbe esserci l’opportunità di rinverdire un vecchio amore e spesso svolgerete la funzione di pacificatori tra i membri della famiglia in disaccordo. Tuttavia, il giorno odierno si presenta favorevole per voi.

