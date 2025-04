Una nota canzone diceva “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, in questo caso sarebbe meglio dire “Certi cavalieri fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ebbene sì, a Uomini e Donne, oltre all’ipotetico ritorno di Pierpaolo Siano, potrebbe verificarsi il ritorno anche di un altro discusso cavaliere, ovvero, Mario Verona. A raccontare tutto è stato il diretto interessato.

Mario Verona parla della sua uscita da Uomini e Donne e del possibile ritorno

Nel corso di una recente intervista rilasciata sul magazine Mio, Mario Verona ha parlato della sua uscita da Uomini e Donne e del suo possibile ritorno. Il cavaliere, qualche mese fa, ha abbandonato la trasmissione insieme all’ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli, ovvero, Giovanna Gemma. Le cose tra di loro, però, non sono andate nel migliore dei modi, e dopo poco tempo hanno interrotto la conoscenza.

Attualmente, Mario ha ammesso di avere il cuore impegnato, in quanto ha cominciato una relazione con una ragazza di cui, però, non ha voluto rivelare nulla. Per il momento, infatti, preferisce tenere questa relazione per sé. Ad ogni modo, il cavaliere ha ammesso che si tratta di una conoscenza agli albori, pertanto, bisogna ancora capire come evolverà. Proprio facendo leva su questo punto, il protagonista ha ammesso che, nel caso in cui le cose non dovessero funzionare, vorrebbe tanto tornare a Uomini e Donne, ma come tronista.

Mario vuole il Trono e commenta alcuni esponenti di UeD

Mediante queste parole, dunque, Mario Verona ha lasciato intendere di non escludere affatto la possibilità di ritornare all’interno di Uomini e Donne. Il protagonista, però, non gradirebbe tornare tra gli esponenti del Trono Over, bensì come tronista, in modo da farsi corteggiare dalle sue spasimanti, che sono sempre state numerose nel corso della sua permanenza del programma. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere se, effettivamente, il suo desiderio verrà esaudito.

Durante l’intervista, poi, Mario ha espresso opinioni anche su alcuni protagonisti di UeD. In particolare, si è soffermato su Gianmarco Steri ed ha ammesso di reputarlo un ragazzo molto bravo e genuino, pertanto, gli augura il meglio. Mario, poi, ha parlato anche dell’uscita di scena di Mario Cusitore di un po’ di tempo fa e, in merito al cavaliere, ha espresso giudizi positivi in quanto ha ammesso di reputarlo un bravo ragazzo, tutto sommato, che ha commesso degli errori ed ha peccato di leggerezza nel voler nascondere alcune cose quando, in realtà, avrebbe potuto tranquillamente parlarne con gli autori, in modo da non uscire da colpevole.