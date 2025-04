Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 31 marzo rivelano che Gianmarco Steri ha preso una posizione bel precisa con le sue corteggiatrici, ragion per cui pare sia davvero molto vicino alla scelta. Al Trono Over, invece, non sono mancati confronti e delusioni, soprattutto per la dama Sabrina Zago.

Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne della registrazione del 31 marzo: Gianmarco prende una posizione

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano di certo. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni della scorsa registrazione, che sono state riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare che Gianmarco Steri sia prossimo alla scelta. Il ragazzo, dopo quanto accaduto nella registrazione del 30 marzo, ha deciso di non avere alcun confronto con le due corteggiatrici che erano uscite dallo studio per parlargli, ovvero, Cristina e Francesca.

Per contro, invece, il tronista ha deciso di portare nuovamente in esterna Nadia e tra i due c’è stato un nuovo bacio. In studio Cristina ha dichiarato di non percepire alcun sentimento o emozione dalle esterne del ragazzo e la sua rivale. Per contro, invece, Francesca si è trovata a difendersi da nuove accuse del ragazzo in merito alla sua presenza in studio dettata, probabilmente, solo dalla voglia di popolarità. Alla luce di tutto questo, Gianmarco ha deciso di ballare con Nadia, cosa che sta spingendo a credere che il giovane sia intenzionato a sceglierla quanto prima.

Spoiler Trono Over: duro colpo per Sabrina, una coppia chiude

Passando alle dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne, invece, al centro studio si è parlato di Giuseppe, il quale sta uscendo con una nuova dama siciliana. Tra i due le cose sembrano andare bene, ma Sabrina Zago è intervenuta per esprimere la sua opinione e rivelare di non credere al reale interesse del cavaliere per la donna. A suo avviso, Giuseppe adopererebbe sempre lo stesso schema con tutte le donne.

In merito a Sabrina, la dama sta uscendo con Guido ed ha rivelato di trovarsi molto bene con lui. Gianni Sperti, così, ha chiesto ai due se avessero intenzione di proseguire la conoscenza al di fuori. Ebbene, Sabrina ha detto subito di sì, mentre il cavaliere si è rifiutato. Per la Zago, dunque, è stata una vera doccia fredda. La conoscenza tra Gloria e Sebastiano, infine, è volta definitivamente al termine. Purtroppo i due non riescono proprio a trovare un punto d’incontro tra di loro.