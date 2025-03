Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata la sfilata del parterre femminile ma, subito dopo, si è parlato di due coppie nate all’interno della trasmissione, ovvero, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. L’ingresso in studio dei primi due, ovviamente, è stato contraddistinto da un certo imbarazzo a causa della presenza in puntata di Gianmarco Steri. Per quanto riguarda la seconda coppia, invece, c’è stato un grande colpo di scena.

Martina e Ciro ospiti a Uomini e Donne: che è successo con Gianmarco Steri

Grandi emozioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha ospitato in studio Martina e Ciro. I due hanno fatto il loro ingresso trionfale in studio accolti da un grande applauso e tanto calore da parte del pubblico. Quando, però, è arrivato il momento dei saluti ai presenti, c’è stato un certo imbarazzo. Gianmarco Steri ha provato a mostrarsi indifferente, sta di fatto che si è alzato per salutare la neo-coppia. Ciro, però, ha compiuto un gesto che non tutti hanno apprezzato. Il ragazzo, infatti, ha salutato tutti con i baci sulle guance, tranne Gianmarco, a cui si è limitato a stringere solo la mano. Martina, invece, ha preferito dare baci a tutti.

Ciro e Martina, poi, hanno raccontato come stia procedendo la loro relazione ed hanno confessato di essere andati a convivere. Tutti i presenti sono rimasti spiazzati, in quanto non credevano che tra i due potesse funzionare così bene. Per rompere il ghiaccio, poi, la conduttrice ha chiesto ai due se stessero seguendo il trono di Gianmarco e la coppia ha risposto in maniera affermativa. In seguito, poi, Martina ha ammesso di avere una preferenza per Cristina. Al termine del dibattito, poi, si è parlato del nuovo taglio di capelli di Martina e c’è stato uno scambio di battute con Gianmarco, il quale ha confessato che, in una precedente esterna con l’ex tronista, le rivelò che le sarebbe piaciuto vederla con il caschetto. Ebbene, detto, fatto.

Martina e Ciro sono tornati a #UominieDonne per raccontarci come procede la loro relazione 😍 pic.twitter.com/KFuS5vGQkG — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 31, 2025

Gender reveal e proposta di matrimonio per Asmaa e Cristiano

Successivamente, poi, si è parlato di un’altra coppia nata a Uomini e Donne, ovvero, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Anche su di loro c’erano basse aspettative, in quanto nessuno credeva che sarebbero durati così tanto. I due, però, hanno sfatato ogni mito sta di fatto che hanno annunciato anche di essere in dolce attesa. Poi hanno dato luogo ad un gender reveal svelando il sesso del nascituro, che sarà un maschietto.

Cristiano, ad un certo punto, ha spiazzato la sua fidanzata facendole una proposta di matrimonio all’interno dello studio in cui si sono conosciuti. L’uomo ha letto una lettera molto toccante e poi si è presentato dinanzi la sua fidanzata con un anello e la scritta: “Mi vuoi sposare?” Lei, ovviamente, ha risposto di sì e i due hanno ballato insieme.