A un passo dalla finale del Grande Fratello, che si svolgerà questa sera, lunedì 31 marzo, c’è stata una lite molto accesa tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma. Le due se ne sono dette di tutti i colori, al punto da scatenare il caos nella casa e, di conseguenza, il putiferio anche sui social.

Anici accesi al GF tra Mariavittoria, Chiara e Zeudi

Gli animi nella casa del GF si sono accesi per l’ennesima volta a causa di una discussione tra Zeudi e Mariavittoria. Tutto è cominciato nel momento in cui la Minghetti si è confrontata con Chiara Cainelli su alcune cose che si sono verificate di recente. In particolare, la dottoressa ha accusato la coinquilina di averla messa in mezzo in cose e discussioni che, in realtà non la riguardavano. Ad un certo punto, poi, nel dibattito si è intromessa Zeudi Di Palma la quale ha colto la palla al balzo per accusare Mariavittoria di aver diffuso delle cattive voci sul suo conto.

Il riferimento è andato a quando la Minghetti ha insinuato che tra l’ex Miss Italia e Alfonso D’Apice ci sia stato un bacio. Per Zeudi questo è stato un chiaro tentativo da parte della coinquilina di minare al rapporto tra lei e Chiara Cainelli. Mariavittoria, allora, si è difesa dicendo di non aver detto nulla di nuovo, in quanto fosse uscita una clip a riguardo, pertanto, la faccenda era sotto gli occhi di tutti.

La Minghetti fa pesanti insinuazioni contro la Di Palma

Malgrado la difesa di Mariavittoria, Zeudi ha continuato a restare ferma sulla sua posizione ritenendo il comportamento della ragazza davvero inopportuno. Ad un certo punto, poi, gli animi si sono infervorati e Zeudi ha invitato la coinquilina a farsi gli affari propri. La dottoressa non ha accolto la cosa di buon grado, sta di fatto che ha replicato accusando la coinquilina di essere andata a letto con più persone nella casa. A suo avviso, la giovane non si è mai esposta su nulla, ma ha fatto parlare di sé solamente in virtù delle sue relazioni con Helena Prestes e Javier Martinez.

Dinanzi queste parole Zeudi è esplosa ed ha detto: “Ma come ti permetti, scostumata“. La Di Palma è sembrata davvero molto risentita e ci ha tenuto a puntualizzare di non essere andata a letto proprio con nessuno all’interno della casa, forse è stata Mariavittoria a farlo. Quest’ultima ha replicato dicendo alla coinquilina di non permettersi mai più di darle della scostumata. La lite si è protratta per un po’ di tempo, senza arrivare a nessun risultato. Non resta che attendere la puntata di questa sera del GF per vedere cosa succederà.