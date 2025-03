Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 29 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 29 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci attende un connubio davvero avvincente che si manifesta con occasioni favorevoli e, soprattutto, dona un considerevole slancio di coraggio nella sfera affettiva e professionale. Facciamo unicamente attenzione se recentemente si è sviluppato un nuovo rapporto, è fondamentale evitare il comportamento impulsivo.

Oroscopo del Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, il rinnovamento è imminente. Svariati di voi hanno ponderato il proposito di modificare delle mansioni. E’ possibile che siate coinvolti in contrasti con alcuni partner o collaboratori. Ricordate, l’onesta si rivela sempre come la strategia migliore. Nella giornata odierna, vi invito ad essere cauti specialmente con l’inevitabile attrito che potrebbe sorgere con Scorpione e Acquario.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nativi del segno dei Gemelli, è arrivato il momento di riscattarsi dopo numerosi ritardi. Gli individui nati sotto questo segno zodiacale hanno la curiosità come loro pregi più luminosi, pertanto non dovrebbero temere di affrontare nuove avventure. Sfortunatamente, in fatto d’amore possono sorgere piccole complicazioni, soprattutto se si sospetta che il partner non stia dando il massimo come ci si aspetterebbe.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, vi attende un fase di transizione e riflessione personale. Per mantenere un ambiente sereno, sarebbe opportuno non alimentare discussioni nel settore affettivo. Mostratevi più comprensivi verso il vostro compagno o compagna. Il consiglio astrale è di dedicare un fine settimana alla calma e alla tranquillità.

Oroscopo del Leone

Un potente novilunio si fa sentire per il segno del Leone, offrendo l’opportunità per concretizzare le vostre ambizioni. In amore, vi aspetta un rinnovato entusiasmo e fervore, mentre nel lavoro avrete una grinta senza pari. Tuttavia, è consigliabile essere aperti a compromessi economici o legali, nel caso ci fossero antiche controversie che stanno creando disagio.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, la tua attenzione è focalizzata principalmente sulle questioni finanziarie in questo periodo, soprattutto se hai una famiglia o dei figli di cui prenderti cura, data la mole di spese. Sei consapevole di aver intrapreso una revisione del tuo percorso di vita dall’estate scorsa e potrebbe essere necessario che tu revochi un accordo entro giugno. In ogni caso, nelle prossime 48 ore ci sarà l’opportunità di riscoprire delle emozioni che credevi perdute.

Oroscopo della Bilancia

Care Bilance, è consigliabile muoversi con saggezza nelle vostre relazioni sociali. Il cielo attuale favorisce avventure imprenditoriali e nuovi percorsi nel campo professionale. Tuttavia, avete bisogno di prestare attenzione alla vostra energia fisica che potrebbe non essere al massimo. Ricordate, il vostro charme e la vostra capacità di mediare saranno preziosi anche per il cuore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua fermezza e la tua notevole abilità nell’agire ricevono un notevole appoggio dal pianeta Marte e chi può dire, forse anche Venere può far sì che elementi trascorsi ritornino, contribuendo a una maggiore calma interiore. Perciò, c’è una possibilità.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittario, in questa fase lunare avete una spinta energetica veramente positiva e favorita dal novilunio. L’ottimismo è una vostra tipica caratteristica che non vi abbandona. Vi suggerisco di focalizzarvi sulle vostre attività lavorative ed eventualmente mettere in atto un cambiamento se avvertite qualche insoddisfazione. Tengo a sottolineare, come già detto precedentemente, che l’opposizione di Giove può aver portato una certa instabilità, dei rallentamenti o persino una flessione del vostro benessere fisico. È giunto il momento di riacquistare serenità e perché no, se avete qualcuno nel cuore, di pianificare un breve viaggio insieme per ritrovare armonia e connessione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, state attenti a non lasciarvi travolgere dalle responsabilità. È vero che siete portati a prendere le redini e a gestire la situazione, tuttavia, l’ossessione per il controllo potrebbe rivelarsi deleteria. Concedetevi un momento di respiro.

Oroscopo dell’Acquario

Come il famoso Paolo Fox, vorrei consigliarti, caro Acquario, di saper accogliere, in questa fase, le nuove possibilità che la vita ti presenta. Dona valore anche alla tua creatività, senza dimenticare che tu possiedi qualità uniche, in grado di realizzare ciò che altri non riescono ad ottenere. La tua originalità rappresenta la tua forza, il traguardo di un ideale da raggiungere. Inoltre, amore mio, promuovo fortemente l’importanza dei contatti e degli spostamenti in questo periodo.

Oroscopo dei Pesci

Segno dei Pesci, progetta attentamente i tuoi esborsi. Presto riacquisterai una certa serenità: Venere è pronta a riservarti ulteriori sorprese. E’ possibile che si ravvivi un vecchio amore. Mi rivolgo anche a chi, alla fine di gennaio, desiderava mettere un punto a una relazione, ma ora ha cambiato idea. Non avere paura di esprimere i tuoi sentimenti in maniera autentica. In ambito sentimentale, cerca un legame intenso e profondo. Puoi fare affidamento su intuizioni affidabili, grazie all’influsso positivo di Marte.

