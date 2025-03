Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 28 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 28 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, Venere potrebbe essersi temporaneamente allontanata dal tuo segno, tuttavia, ciò non dovrebbe essere motivo di preoccupazione. In breve tempo, infatti, questa ritornerà a favorevoli. Se potessi percepire la presenza di individui che manifestano invidia del tuo avanzamento, cerca di non lasciarti condizionare. Marte in posizione avversa ha potuto causare degli scontri, per cui ti consiglierei di prestare particolare attenzione al tuo benessere fisico.

Oroscopo del Toro

Toro, le giornate che stanno trascorrendo sono quelle di reconciliazione, nonostante l’inevitabile cambiamento che hai dovuto abbracciare di recente. Non è un segreto per nessuno che il Toro è un segno zodiacale caratterizzato da una forte determinazione, un conservatorismo e un tradizionalismo significativo. Quindi, è naturale che ogni decisione o scelta risulti ansiosa e incerta. Ma ricorda, stai navigando trasformando il tuo percorso, cosa che potrebbe portarti a godere di un successo mai raggiunto prima.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la Luna è dalla tua parte, quindi se c’è un progetto che hai in cuore, vai avanti senza timore. Il tuo desiderio di affermazione è supportato da Giove, che ti renderà vittorioso in un concorso o ti preparerà per un’azione determinante. Questo pianeta fortunato si posiziona proprio nel tuo segno.

Oroscopo del Cancro

Cancro, il recente passaggio di Venere è di grande rilievo poiché offre la possibilità di mettere fine a vecchie tensioni complesse che potrebbero essersi originate proprio nel mese di marzo.

Oroscopo del Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, è alle porte un intervallo temporale di significativa rilevanza. Durante il prossimo fine settimana, infatti, gli astri saranno particolarmente propizi, grazie alla luna che sorriderà al vostro segno. Questa sarà l’occasione per gettare luce sulla natura di una relazione di cui fino a ora avete avuto dubbi. In virtù del vostro carattere schietto, talvolta persino disarmante, non avrete paura di manifestare il vostro pensiero, soprattutto se scoprirete che la persona con cui dividete la vostra vita non è l’anima gemella che immaginavate.

Oroscopo della Vergine

Aprile porterà all’oroscopo Vergine un rafforzamento delle certezze. Sappi che fino a giugno si tratta di una fase di costruzione, mentre la seconda parte dell’anno sarà dedicata al consolidamento. Non agitarti se al momento ti senti in bilico per quanto riguarda il lavoro, forse a causa di un rimescolamento della leadership aziendale o di scelte significative da fare. Rimani fiducioso, perché arriveranno presto buone nuove riguardo al tuo settore affettivo. Non disperarti: anche se al momento tutto sembra da ricostruire e manca un po’ di fervore, il quadro generale è positivo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’orizzonte astrale è di grande rilevanza: le tue visioni avanzano e, particolarmente ora, le tue intuizioni artistiche guadagneranno terreno. Se hai sperimentato una separazione affettiva, sia a livello mentale che corporeo, è indispensabile prestare cautela. La difficile impresa di lasciarsi alle spalle i silenzi potrebbe…

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione dovrebbe aspettarsi condizioni favorevoli durante la giornata con la luna che agevola in maniera positiva l’elaborazione di precedenti eventi. Chi ha già messo radici in un’operazione stabile potrebbe trovare l’opportunità di espandersi ulteriormente. Consiglierei infatti di avanzare una prospettiva ora, dato che dal mese di giugno potrebbe arrivare una realizzazione o un riconoscimento.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, resisti in questa giornata e vedrai che domani le cose miglioreranno. È chiaro che hai bisogno di rifarti anche psico-fisicamente, però solitamente la Primavera porta energie positive ai segni di fuoco. Da qualche giorno dovresti notare un miglioramento, specialmente in amore. Non lasciarti scoraggiare dalle incertezze che vanno e vengono.

Oroscopo del Capricorno

All’intento di amore, Capricorno, sembri dare importanza ma solo fino ad un determinato punto, poiché attualmente devi occuparti di risolvere alcune questioni lavorative. La tua compagnia è desiderata, ma a momenti sembri essere irremovibile nelle tue decisioni. Forse dovresti prestare più ascolto alle necessità di coloro che ti circondano. Presta cautela nei confronti dell’Ariete, Bilancia e Cancro.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario avranno un weekend stimolante, caratterizzato da un rinnovato entusiasmo e dalla volontà di impegnarsi in nuove iniziative. Se l’amore non sembra essere presente, saranno guidati dalla benefica Venere nella sua ricerca.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, tenete presente che la Luna rivolge la sua benefica luce su di voi con Venere che ritorna nel vostro cielo astrale. Vi troverete quindi in fase di riflessione, rivolgendo uno sguardo anche a ciò che è trascorso. Come ho già menzionato, questa posizione di Venere potrebbe favorire una riaccensione di vecchi amori. Le coppie che hanno attraversato un periodo di tensione tra dicembre e gennaio, se lo desiderano, potrebbero trovare un nuovo equilibrio. Per voi che siete solitari, è il momento di mettervi in gioco: anche le relazioni a tempo parziale potrebbero trarre beneficio da questa configurazione astrale.

