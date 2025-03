Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 27 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 27 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sto vedendo segnali positivi ideali per fare nuove conoscenze o approfondire rapporti esistenti, e anche per pensare a qualche idea brillante. È indubbio che l’opposizione di Marte nelle ultime settimane ha causato qualche tensione, soprattutto per coloro che hanno svolto un ottimo lavoro, ma sono stati criticati nonostante tutto. L’adagio? Lasciate scivolare tutto via, sopraffino Ariete.

Oroscopo del Toro

Toro, fra poco avrai a disposizione l’inclinazione positiva della luna, nonostante le recenti difficoltà astrali. Quindi, se si presenta l’opportunità di risolvere alcune questioni pendenti o di variare un ruolo o una responsabilità, abbracciala senza timore. Stai per accogliere un cambiamento profondo. Inoltre, l’arrivo imminente di Venere nel tuo segno promette di diffondere l’energia dell’amore nella tua vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la Luna non è favorevole oggi e potreste sentire un po’ di stanchezza, con scontri di minore entità che potrebbero delinearsi dalla nebbia. Nonostante ciò, le vostre chance di trionfare sono buone grazie all’influenza positiva di Giove nel vostro segno. Tuttavia, è consigliabile adottare più tatto e diplomazia nelle interazioni personali, per evitare qualsiasi malinteso.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, la Luna vi guarda con un occhio di riguardo, donando intuizioni preziose. Ora, il vostro oroscopo è un po’ un binario: da un lato nel settore professionale le stelle vi sorridono ampiamente, dall’altro in campo amoroso, avvertite delle tensioni che straziano la relazione, con un andirivieni di emozioni che persiste ormai da tempo troppo lungo.

Oroscopo del Leone

Leone, ti stai liberando dall’oppressione Lunare acquisendo nuovamente un’ottima energia. Il sole rientra in un aspetto favorevole, potenziando la tua creatività e il tuo spirito di iniziativa. Daremmo per scontato che il mondo sta tornando a essere ai tuoi piedi.

Oroscopo della Vergine

Per te, Vergine, l’astrologia oggi ci suggerisce delle minime turbolenze. Tuttavia, è un evento consueto poiché è come se tu dovessi ricominciare da capo. Ricorda, questo è un anno di avanzamento e mutamento. La porzione iniziale del ciclo ti spingerà verso l’assestamento di fresche iniziative, mentre la seconda rafforzerà le tue aspirazioni.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia ansima per affetto e empatia, tuttavia la recente avversità di Venere ha limitato considerevolmente le occasioni di esprimere i propri sentimenti. Potrebbe aspirare ad una persona distante o affrontare sfide derivanti da una precedente separazione. Ricomporre le fratture nel tessuto relazionale potrebbe rivelarsi un incarico arduo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con la luna a favore, le tue percezioni interiori si rivelano piuttosto potenti. Tuttavia, resta vigile per non lasciarti affliggere eccessivamente dal contesto che ti circonda. È infatti possibile che incontri individui abbastanza problematici che, attraverso le loro espressioni verbali, potrebbero causarti stato d’animo negativo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è consigliabile effettuare un controllo del tuo stato fisico. È evidente che dal termine di febbraio hai riscontrato una certa stanchezza. Inoltre, se per un caso una responsabilità lavorativa non risulti più agevole da portare avanti nella metà dell’anno, sarà importante fare chiarezza su se proseguire o meno.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, tu sei un pilastro di forza, ma pare che molti sfruttano la tua inesauribile determinazione. E’ vitale prestare attenzione alle questioni lavorative che stanno emergendo. Ci sarebbe bisogno di un po’ più di sostegno al tuo fianco, che sicuramente renderebbe le cose più gestibili. Tuttavia, oggi sei sotto l’ala protettiva della luna; quindi, procedi con fiducia nelle tue decisioni, muoviti avanti, nonostante ci possano essere alcuni dubbi da risolvere nelle questioni sentimentali.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario è spinto a perseguire i propri doveri sostenuto da coraggio e creatività, tenendo a mente che rappresenta il futuro. Per questo, evita di rimanere ancorato al passato o di nutrire rimpianti, particolarmente nell’ambito amoroso. Le stelle sono favorevoli per chi cerca di consolidare un legame, vivere appieno la vita e creare nuove connessioni.

Oroscopo dei Pesci

Aprite bene le orecchie, amici dei Pesci! In campo affettivo, potreste sentire il desiderio di vivere momenti più appassionati. Ricordiamo che il recente transito di Venere può riportare alla luce alcune memorie, che speriamo non siano motivo di rimpianto. Il mio consiglio è di dimostrare più apertura emotiva, specialmente se state gestendo un partner che tende ad avere un approccio un po’ troppo risoluto, diremmo quasi “legnoso”. Io vi invito allora a sfruttare il potere della vostra dolcezza e del vostro sguardo persuasivo: con questi armi affettive, avrete la possibilità di plasmare le situazioni come meglio credete.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.