Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 26 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 26 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi, per l’Ariete, abbiamo la Luna alleata che genera un clima estremamente propizio. Quindi, per coloro che stanno cercando di trasformare una posizione o rifare un accordo, ci saranno stelle molto promettenti, accompagnate da emozioni sentimentali intensissime. Sarà necessario prestare solo un poco di attenzione alle storie d’amore irrealizzabili.

Oroscopo del Toro

Toro, proprio come ieri, anche la luna di oggi non interferisce nel tuo spirito di iniziativa, ma potrebbe incrementare notevolmente la tua tensione. Allo stesso tempo, l’alignamento attuale di Venere non favorisce l’eccesso di passione. In questo periodo c’è un po’ di preoccupazione per questioni lavorative, forse discussioni in corso con colleghi o collaboratori o nuove responsabilità professionali. Possibile anche l’imminenza di un cambiamento di percorso, come accennavo precedentemente.

Oroscopo dei Gemelli

Influssi positivi della luna per i Gemelli consentono di avvertire emozioni ed esperienze uniche. Potrebbe essere il momento opportuno per riflettere su ciò che sta accadendo. Non c’è fretta se ti trovi in una competizione, il tuo valore sarà particolarmente riconosciuto.

Oroscopo del Cancro

Chi è nato sotto il segno del cancro ha vissuto alti e bassi sentimentali nelle ultime due settimane, potendo riscontrare anche una diminuzione della propria energia fisica. Perciò, sarebbe utile per loro puntare a raggiungere un atteggiamento di serenità. Di certo, la tua collaborazione è fondamentale perché le emozioni appaiono confuse. Inoltre, potresti aver affrontato un confronto piuttosto teso con un individuo.

Oroscopo del Leone

Leone, l’agenda di oggi è ricca, ma ti suggerisco di prevedere qualche rallentamento, dato che la Luna non è in un aspetto favorevole. Tuttavia, alla fine la situazione volgerà a tuo favore, nonostante ciò, il mio consiglio è di non fare troppe scommesse. Prevedo una serata un po’ fiacca.

Oroscopo della Vergine

Virgo, come illustravo nella mia rubrica di ieri, vi suggerisco di avere fiducia perché l’arrivo di aprile porterà un reale miglioramento grazie all’influenza positiva degli astri. Questo si applica in larga parte ai lavoratori dipendenti che attendono delle trasformazioni nel loro ambiente di lavoro. Ma riveste un ruolo ancora più importante per gli imprenditori individuali, i quali avranno l’occasione di rinnovare il loro approccio lavorativo. Per quanto riguarda l’affetto, è necessario esser pazienti – vi potrebbero essere minime inquietudini.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, Bilancia, troverai la Luna in benevolo accordo con il tuo segno. Fai attenzione però ai sentimenti che potrebbero sembrare impossibili: potrebbero rivelarsi semplicemente comode giustificazioni per shivolare l’impegno. Non devi temere i tuoi stessi sentimenti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sembra che ci sia un po’ di pressione nell’aria in questo momento. Puoi riscontrare un carico di compiti da svolgere e un lasso di tempo ristretto per far tutto. Aspetta un attimo, poiché la Luna tornerà presto alla sua attività. Pertanto, è meglio se posticipi di qualche ora le decisioni cruciali o gli appuntamenti che richiedono una risoluzione definitiva.

Oroscopo del Sagittario

Paolo Fox al microfono: “Un periodo decisamente favorevole in arrivo per il sagittario, dovete sapere che avrete la possibilità di portare a termine tutto ciò che anelate. C’è stata una rinascita significativa, non dimentichiamo che al termine del mese di febbraio avete dovuto fare i conti con alcune difficoltà. Tuttavia, a partire dall’equinozio di primavera, il 20 marzo, tutto è iniziato a prendere una piega positiva. Negli immediati tre giorni successivi, potrebbe esserci ancora qualche minimo disaccordo, ma nulla che non potrete superare con successo.”

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, calma e organizzazione saranno i tuoi alleati migliori, poiché di natura non apprezzi l’impulsività, la quale spesso non porta a decisioni oculate. Nonostante ciò, entro il mese di giugno, sarai chiamato a prendere alcune decisioni significative riguardanti relazioni con individui caratterizzati da insicurezza e passione esagerata. Questo può portare a qualche fraintendimento, in quanto, di tuo, non apprezzi eccessivamente le effusioni sentimentali. Tuttavia, nel contesto amoroso, bisognerà trovare una via di mezzo per conciliare differenti approcci.

Oroscopo dell’Acquario

Il passaggio della Luna, similmente a ciò che è avvenuto ieri, genera un’atmosfera elettrizzante per i nati sotto il segno dell’Acquario, provocando un desiderio di confronto e dibattito. É importante sfruttare questi momenti se lo si ritiene opportuno. Per i nativi dell’Acquario con una natura creativa, il presente periodo, dominato dalla benedizione di Giove, può risultare particolarmente propizio per la generazione di idee ispirate che potrebbero rivelarsi vincenti.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, domani la Luna farà il suo ingresso nel vostro cielo stellare. Questo porterebbe ad una serie di giornate ispirate, ricolme di sentimenti positivi ed entusiasmanti. Se avete nel mirino qualche persona speciale, cercate di organizzare un incontro entro 72 ore. Non c’è tempo da perdere perché, nelle prossime ore, le energie cosmiche creeranno dei movimenti stimolanti. Un suggerimento? Mantenete gli occhi aperti alle nuove opportunità. Inviti e novità sono sul vostro cammino.

