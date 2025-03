A un passo dalla semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera, lunedì 24 marzo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ne hanno approfittato per fare delle confessioni su Helena Prestes e Javier Martinez. I due si sono soffermati soprattutto su alcuni comportamenti bizzarri a cui avrebbero dato luogo i due ragazzi e che spingerebbero a credere che il loro avvicinamento, in realtà. sia solo una strategia o un ripiego.

Lorenzo parla di Helena al GF e svela cosa ha notato sulla ragazza

Questa sera andrà in onda la semifinale di questa edizione del Grande Fratello. Le somme saranno tirate e si saprà quali saranno i concorrenti che riusciranno ad arrivare in finale e quelli che, invece, dovranno rinunciare a questo sogno per sempre. Prima della messa in onda, però, alcuni protagonisti si sono riuniti in giardino per lasciarsi andare a delle chiacchiere, ovvero, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

A parlare sono stati soprattutto i primi due, i quali hanno deciso di spendere delle parole per commentare il comportamento di Helena Prestes. Secondo il punto di vista di Lorenzo, la ragazza è molto cambiata da quando è cominciata questa esperienza. Inizialmente, infatti, era molto brillante, dinamica, solare, ragion per cui decise di avvicinarsi a lei e si trovava anche molto bene. Con il passare del tempo, però, la ragazza avrebbe cambiato atteggiamento in maniera radicale, finendo per diventare solo un’attaccabrighe, sia nei suoi riguardi, che in generale.

Shaila Gatta svela cosa le diceva Javier su Helena

Shaila, invece, ha voluto soffermarsi anche su altre questioni. Nel dettaglio, la ballerina ha fatto leva su alcune stranezze comportamentali che avrebbero avuto sia Helena sia Javier. La ragazza, infatti, ha ammesso di reputarli un po’ strani e non interessati l’uno all’altra. A tal proposito, la Gatta ha svelato che Javier, in diverse occasioni, le confessò di non essere attratto dalla Prestes, in quanto la reputava troppo alta per i suoi gusti, mentre a lui sono sempre piaciute le ragazze più piccoline. Anche Helena, però, sembrerebbe non aver agito in maniera sincera nei riguardi di Javier, in quanto sempre interessata a Lorenzo.

Chiara ha ascoltato con attenzione le considerazioni dei due coinquilini che, a quanto pare, fino alla fine hanno deciso di provare a screditare i loro rivali in questo gioco. Per il momento il tutto è avvenuto all’insaputa di Helena e Javier. Molto probabilmente, il tutto sarà affrontato nella puntata di questa sera del GF, dunque, non resta che attendere per vedere come reagiranno i diretti interessati a questi ennesimi attacchi.