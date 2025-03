Guai in vista per uno dei cavalieri di Uomini e Donne che, specie nell’ultimo periodo, sta generando grande sgomento a centro studio. La persona in questione è Alessio Pili Stella, il quale è il protagonista di una segnalazione. Il cavaliere è stato avvistato in compagnia di una dama al di fuori del programma.

Alessio Pili Stella beccato in un locale con una donna fuori da UeD: cosa è successo

Frequentare persone al di fuori del contesto di Uomini e Donne è una cosa non consentita dal regolamento della trasmissione, a meno che entrambi i membri non ne facciano parte. Purtroppo, però, questo si sta verificando sempre con più frequenza nell’ultimo periodo. Stavolta, a finire nel mirino dei gossip è stato Alessio Pili Stella. L’uomo, infatti, è stato oggetto di una segnalazione che è stata riportata dall’influencer Deianira Marzano.

Una fan della donna ha mandato delle foto nelle quali si vede Alessio in compagnia di una ragazza. La foto in questione è stata scattata lo scorso sabato di notte all’interno di un locale a Roma. Nelle foto si vede Alessio mentre chiacchiera e balla con una ragazza in maniera molto complice.

Chi è la donna in questione? Silenzio da parte di Alessio

Almeno negli scatti in questione non è presente alcun bacio, tuttavia, si evince chiaramente che tra i due ci sia una certa sintonia e complicità. In merito all’identità della donna, invece, non si riesce a capire bene in quanto la protagonista è stata ripresa di spalle. Ciò che si evince dalle foto è che si tratta di una donna più bassa del cavaliere, con dei lunghi capelli scuri e mossi. Questo fa pensare che potrebbe trattarsi di Valentina.

Per adesso, Alessio non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla faccenda. Ricordiamo che nella registrazione di ieri non si è parlato di Trono Over, argomento che sarà affrontato nelle riprese di oggi. Pertanto, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.