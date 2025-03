Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 24 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 24 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Questa settimana si apre all’insegna delle buone energie per l’Ariete, con un flusso di idee stimolanti per progetti davvero unici e affascinanti. Tuttavia, Marte, il pianeta dominante dell’Ariete, potrebbe causare qualche piccola incomprensione o una voglia improvvisa di contrasto e rivolta. Non preoccuparti se qualcuno cerca di ostacolare i tuoi piani in maniera ingiusta o spinto da invidia – non lasciarti influenzare, ricorda la tua forza interiore.

Oroscopo del Toro

Toro, la giornata si preannuncia favorevole per appianare qualsiasi divergenza e iniziare a pianificare un futuro migliore. Potrebbero presentarsi dei nuovi impegni, e benché all’inizio l’innovazione possa metterti a disagio, con il passare dei giorni ti accorgerai dell’importanza del cambiamento. Infatti, ti darà la possibilità di vedere il futuro da una prospettiva diversa, più positiva.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è un periodo favorevole per chi, come te, dispone di un innato talento creativo! Sia in ambito professionale che sentimentale, coglie allegramente l’opportunità di esprimere te stesso, vivendo a pieno ogni emozione. Diventa quasi un imperativo, come la vastità di un cielo senza limiti.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’avvio della giornata potrebbe essere un po’ fiacco. Mi attendo che tu abbia affrontato recentemente dei momenti di tensione sentimentale, dei periodi di ansia o dei momenti in cui hai sentito una severa distanza, sia fisica che mentale. Ti invito a cercare la riconciliazione: questa è un’opportunità ideale per prendere delle decisioni significative.

Oroscopo del Leone

Leone, utilizza al meglio la mattinata per progredire nei tuoi ambiziosi progetti. Sii prudente con chi non è in sintonia con le tue prospettive future. Anche se stai attraversando un periodo in cui faticosamente tolleri chi ti ostacola con un ‘no’, cerca sempre di evitare affaticamento durante la serata.

Oroscopo della Vergine

Vergine, noterai una crescita di opportunità. L’universo sembra gradualmente donarti una visione più chiara, una prospettiva a lungo termine che probabilmente ti è mancata specie nella fase finale di febbraio e l’anno trascorso. Preparati, giorni densi di attività sono all’orizzonte.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, vedo nella tua stella che la parte finale del giorno ti sarà assai favorevole. Come posso vedere dai movimenti celesti, sembra che la tua attenzione sia in gran parte rivolta al campo lavorativo. Al contrario, la tua vita sentimentale sembra passare attraverso delle fluttuazioni. Sii prudente quando si tratta di rapporti con i segni del Cancro, Capricorno e Ariete.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la fase iniziale della giornata ti vedrà in piena forma. Tuttavia, è probabile che la stanchezza possa sopraggiungere a serata. Ciò che realmente conta è avere la consapevolezza che stai progredendo, che hai la capacità di gestire le controversie in modo moderato e che puoi trarre vantaggio dai successi raggiunti. Ciò, in qualche modo, ti permetterà di guardare al domani con una prospettiva più rosea.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, nonostante le numerose sfide di cui abbiamo discusso varie volte, sei riuscito a trovare un senso di pace. Ora, con il Sole e Venere che creano un interessante influsso, disponi del contesto ideale per considerare positivamente le persone vicine a te, coloro che ti attribuiscono affetto e che hanno dimostrato empatia verso di te. La serata promette di essere favorevole per quanto riguarda le emozioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la sfera familiare si è rivelata fonte di preoccupazione, con divergenze soprattutto tra genitori e progenie. Periodi di tensione si sono alternati a momenti più tranquilli, quasi fossero delle lievi intemperie. Considera attentamente quanto riguarda le tue prossime iniziative. Trova un bilanciamento nelle tue relazioni interpersonali. I segni più affini a te per un rapporto armonioso sono Pesci, Toro e Scorpione.

Oroscopo dell’Acquario

L’Ariete, con la luna nel suo segno, si trova senza dubbio alla vigilia di un’ondata di emozioni. Stai entrando in un periodo estremamente produttivo grazie all’influenza benefica di Giove, un’abbondanza che abbraccia sia le tue idee che le relazioni per le quali provi un sincero affetto. Guarda con speranza verso i piani per il futuro, lascia che il tuo cuore ti guidi nel formare nuove connessioni e abbraccia un’attitude positiva.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amici del segno Pesci, questa settimana si prospettano momenti di gratificazione. In particolare, tra mercoledì e venerdì, il cielo astrale prevede l’arrivo di buone occasioni. Il perdono rinforza i rapporti umani: se un conflitto ha turbato di recente un tuo rapporto affettivo e il tuo interesse per l’individuo in questione è ancora vivo, propongo di riprendere il dialogo interrotto. Per quanto riguarda questioni contrattuali o accordi, i mesi di maggio, giugno e luglio rivestiranno un’importanza maggiore. Pertanto, hai ampio tempo per riscontrare ciò che realmente ti importa e ponderare sui tuoi piani futuri.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.