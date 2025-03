Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 23 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 23 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, potrebbe esserci qualche tensione nell’aria oggi. Spero non tu non sia stato coinvolto in litigi già dalla giornata di ieri, perché è essenziale mantenere la calma nelle relazioni familiari. Ricorda, anche se ti ritrovi ad alzare la voce, ciò non significa che tu stia deviando dal tuo percorso di vita. Al contrario, hai il sole nel tuo segno, un auspicio che ti suggerisce di andare avanti. Ma attenzione, in queste ore la pazienza potrebbe venire a mancarti in un battito di ciglia.

Oroscopo del Toro

Toro, un’idea professionale torna alla ribalta, ma potrebbero insorgere dei problemi con un individuo influente nell’ambiente lavorativo. Sul fronte sentimentale, è tempo di rinascita, le emozioni saranno protagoniste.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questa giornata si prospetta stimolante, particolarmente in termini di riflessione lavorativa. Capisco che non tutti svolgono compiti professionali durante la domenica, tuttavia, le nuove connessioni e le idee fresche meritano di essere apprezzate. Si può presentare l’opportunità di sperimentare un nuovo approccio o piano. Un consiglio anticipato: mantieni alta la tua attenzione la prossima settimana, in particolar modo martedì e mercoledì, potrebbe essere il momento propizio per rilanciare idee o progetti che potrebbero risultare vincenti.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, la vostra mattinata potrebbe essere un po’ sfumata, in quanto la Luna, spesso in opposizione, può generare occasionali contrasti in famiglia. Sarà cruciale, quindi, mantenere la lucidità, tuttavia sappiamo che la razionalità non è sempre il vostro forte. Essendo un segno d’acqua, infatti, le vostre reazioni tendono ad essere condizionate dall’emozione del momento. Per questo, in termini affettivi, sarà necessario esercitare un po’ di pazienza.

Oroscopo del Leone

Leone, la tua scalata verso importanti obiettivi prosegue. Il tuo fascino sta diventando uno strumento prezioso in questi giorni, dato che sei in grado di incantare molte persone. Tuttavia, è fondamentale mantenere l’attenzione sulle uscite finanziarie e sulle potenziali dispute domestiche sorte a causa di questioni monetarie.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la giornata si prospetta intrigante con un rinnovato spirito di calma. Sai, c’è stato un momento in cui per te era impossibile sperimentare una quietudine tale, una tranquillità che deriva dall’aver programmato il futuro, dall’aver stilato un elenco di eventi destinati a influenzare la tua vita nelle prossime settimane. Per questo motivo, percepisco in te una maggiore serenità. Tuttavia, consiglio di prestare particolare attenzione alle uscite economiche legate all’ambito domestico.

Oroscopo della Bilancia

Per te, Bilancia, non c’è niente di male a lasciarsi andare a qualche malinconia, tuttavia, attenzione a non oltrepassare il confine trasformandola in pessimismo o fatalismo perché potrebbe diventare un ostacolo. Chiaramente, questi sentimenti possono incidere sulla sfera sentimentale. Ad ogni modo, il tuo fiore all’occhiello resta il talento creativo, che è particolarmente esaltato.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la luna è dalla tua parte, un fattore crucial che ti potrebbe aiutare a bypassare eventuali intoppi. Non lasciarti abbattere da eventuali critiche, piuttosto, sblocca il tuo spirito innovativo. Se brami un progresso finanziario o un salto di carriera, hai a tua disposizione fino a giugno per mettere in moto le tue strategie.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stai per entrare in un periodo di ripresa. Non dimentico che da un po’ sei stato sotto pressione, tuttavia, adesso potrai respirare sotto un cielo favorevole che ho sempre apprezzato. Si fa sentire l’affetto, la reciprocità dei sentimenti. Gli sforzi che hai messo in atto recentemente, inizieranno a dare i loro frutti e questo avrà importanti ripercussioni nel futuro prossimo. Tuttavia, siamo consapevoli che per quanto riguarda le decisioni lavorative o incarichi specifici, il momento clou sarà nei mesi estivi, precisamente tra giugno e luglio.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione Capricorno! E’ essenziale osservare attentamente l’evoluzione del vostro affetto e gestire correttamente gli eventuali disaccordi, per evitare di cadere in inutili polemiche. Sfruttate l’energia favorevole della luna di oggi per stabilire incontri decisivi e per chiarimenti necessari.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, l’aria è carica di vibrazioni positive per te, perché la primavera, seguita immediatamente dalla stagione estiva, rappresenteranno un periodo di rinnovamento riguardo sia lo sfera professionale che non dimentichiamo, quella amorosa. La questione spinosa è che occasionalmente ti avverti sovraccarico dalle incombenze. Libera te stesso da questi pesi. Abbandonati alle sensazioni del cuore.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le stelle vi stanno dispensando generosità e incontri fortunati! Il quadro astrale in questo istante vi benedice non soltanto nel campo affettivo, specie per coloro che hanno sperimentato un momento di downfall e ora mirano a risollevarsi, ma anche a livello professionale per coloro che intendono pianificare una promozione nel lavoro. Più ci avviciniamo al mese di giugno, più promettente si presenterà il panorama. E’ probabile che nella transizione tra la fine della Primavera e l’alba dell’Estate, alcune convenzioni arriveranno al termine costringendovi a rinnovarle. In quel frangente, si presenterà l’opportunità di realizzare finalmente i vostri desideri.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.