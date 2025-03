Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 21 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 21 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, con l’alba della Primavera, il sole si è posizionato nel tuo segno. Grazie alla sinergia di Mercurio e Venere, il tuo carisma è ora esaltato. Tuttavia, potrebbe esserci anche un aumento di ira, particularmente se ci sono individui che hanno tentato di ostacolarti. Non temere, non avranno successo. Mantieni sempre un approccio diplomatico, specialmente in…

Oroscopo del Toro

Valuterai il tuo scenario professionale con maggiore discernimento, avrai la possibilità di nuove responsabilità e differenti orizzonti. Potrebbe anche esserci una decisione che devi prendere nei prossimi giorni, dovrà essere ponderata con chiarezza e un incoraggiante spirito positivo. Domenica sarà un giorno molto interessante per la tua vita sentimentale.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, la Luna si presenta in aspetto opposto e, come ben sappiamo, quando il loro astro dominante è sottotono, è possibile che si verifichino piccoli contrattempi, magari un impedimento o un ritardo. Pertanto, il consiglio del giorno è di procedere con calma in tutte le attività e di dare priorità al relax, specialmente nelle ore serali.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo riserva un periodo significativo per voi in termini di lavoro o studio, a seconda della vostra età e situazione. La vostra concentrazione sarà richiesta in abbondanza, il che potrebbe spiegare perché sembrate un po’ perduti quando si tratta di questioni d’amore. I vostri pensieri sembrano essere rivolti altrove: è importante prestare attenzione e non dire più di quanto dovreste.

Oroscopo del Leone

Leone, ci sono ottime prospettive in vista. Non solo il sole è finalmente tornato a sorridere, ma anche la luna è in piena energia. È un giorno che promette intuizioni molto speciali. Dunque, perché non iniziare a pianificare un rendez-vous romantico o un evento estivo interessante? Le coppie innamorate stanno sviluppando progetti affascinanti. A trenta, la potenza si fa sentire.

Oroscopo della Vergine

Vergine, finalmente la pressione inizia ad alleviarsi rispetto a quanto hai vissuto negli ultimi giorni, in particolare durante il mese di febbraio. Il momento è propizio per concentrarsi su nuove idee e intraprendere nuovi progetti. Ti sembrerà quasi come se la tua esistenza avesse preso una nuova direzione negli ultimi 6-7 mesi. Tutto ciò che posso dire è che le stelle indicano un periodo di recupero in arrivo.

Oroscopo della Bilancia

L’equilibrio emerge nel settore pratico per il segno della Bilancia, che potrebbe però mostrare alcune indecisioni o sentirsi sconfortato nelle questioni affettive. Non temere: la passione si sta solo prendendo una pausa tecnica! Potrebbe essere dovuta a una distanza fisica o emotiva, che verrà ridotta nel prossimo futuro.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’aspetto che risalta di questo cielo è indubbiamente l’ottima posizione di Marte. È affascinante perché Marte, essendo il tuo pianeta guida, esercita un’influenza notevole sulle tue vicende amorose e lavorative. Pertanto, è fondamentale cogliere al volo e sfruttare al massimo le opportunità di incontri profondi e significativi che si presenteranno.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’energia si riflette in te dopo una fase densa di contrarietà; ovviamente, tutto è relativo in base agli specifici contesti che vivi in base alla tua età. Non possiamo minimizzare il fatto che stai emergendo da un periodo complesso. Un sentimento che ha avuto origine da un divertimento passatempo potrebbe acquisire un peso notevole, il che indica l’inizio di nuovi scenari per coloro che sono in cerca di amore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è emerso un insolito desiderio di fuggire. Una situazione insolita per te, poiché sei generalmente una figura di responsabilità e metti molto impegno in ciò che fai. Tuttavia, non esiste una resilienza infinita e probabilmente ultimamente la pressione è andata ben oltre il tollerabile. Potrebbe essere arrivato il momento opportuno per prendere in considerazione l’idea di una modifica nel tuo circolo sociale e affrontare trasformazioni di ogni genere.

Oroscopo dell’Acquario

Le stelle indicano un periodo affascinante per l’Acquario, con potenziali rivelazioni positive in ambito professionale. Si percepisce che i due giorni passati siano stati particolarmente gravosi. Probabilmente un accumulo di fatica, lunghi tragitti o un riposo scorretto potrebbero essere la causa. Oggi, quindi, ci si deve concentrare nel riacquistare un po’ di pace interiore.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la giornata rischia di essere un po’ come quella precedente. Se ieri hai avuto delle dispute per vari motivi, oggi è il giorno per lasciare alle spalle questi spiacevoli ricordi. Non lasciarti sopraffare dalle pressioni esterne. La serenità interiore è ciò di cui hai bisogno. Fidati del tuo intuito, ti guiderà verso il successo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.