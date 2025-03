Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 20 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 20 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sii pronto ad abbracciare la primavera che questa volta fa la sua entrata solare nel tuo segno un giorno in anticipo – rompendo la consuetudine del suo arrivo il 21. Questa arrivo anticipato della primavera ti dona un giorno extra per ponderare decisioni significative. Grazie alla luna che ti appoggia, è quasi assicurato un trionfo negli affari di cuore e nei rapporti interpersonali.

Oroscopo del Toro

Il Toro sta cominciando a visualizzare il futuro in un modo proattivo. È risaputo che questo segno zodiacale è solitamente resistente al cambiamento e può talvolta, in specifiche circostanze, mostrare un certo grado di riluttanza. Tuttavia, le modifiche e le evoluzioni che si manifesteranno nei mesi a venire, o che forse hanno già iniziato a manifestarsi, sono, a mio parere, molto promettenti. La primavera e l’estate rigenereranno il Toro, offrendo opportunità preziose per rimettersi in gioco.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è necessario fare attenzione a non lasciarci dominare dal nervosismo oggi e domani, potrebbero presentarsi dei lievi contrattempi. Questa Luna in opposizione potrebbe infastidirti un po’, ma non perdiamo di vista il lato positivo: il Sole non è più in opposizione a te. Giove persevera nel suo passaggio nel tuo segno, indicandoti un momento di esplorazione. Magari per concretizzare un progetto o un’idea che hai in testa servirà un maggiore impegno. L’amore potrebbe essere di nuovo all’orizzonte.

Oroscopo del Cancro

Bene, per il segno del cancro, c’è bisogno di prendere in considerazione i sentimenti. Le invidie e le gelosie potrebbero creare confusione. Qualsiasi sospetto non scoperto può danneggiare ancor di più. Se percepisci che qualcosa nella tua vita emotiva non sta andando come dovrebbe, sarebbe meglio affrontare la questione in modo calmo e diretto. Ogni nuova persona che incontri dovrebbe essere considerata individualmente. Per quanto riguarda il tuo campo professionale, coloro che mostrano grande impegno riceveranno presto gratificazione.

Oroscopo del Leone

Arriva una primavera promettente per il segno del Leone, grazie alla Luna favorevole e al Sole che mostra finalmente la sua attività. Si apre dunque un periodo ricco di possibilità: i giovani, se saranno caratterizzati da un pizzico di determinazione, avranno l’opportunità di portare a termine un importante progetto, magari legato agli studi, o di ricevere un’attesa chiamata, magari superando un’importante sfida. Non mancherà, inoltre, la propensione al cambiamento nella vita delle persone più attempate. Promette bene, Leone!

Oroscopo della Vergine

Vediamo un periodo di riflessione intensa per la Vergine, con la mente che brulica di pensieri. Tuttavia, non tutto è ombra, perché la luce del sole smette di opporsi. Infatti, le recenti difficile situazioni astrali hanno agitato la tua vita quotidiana. Ora è il momento di ritrovare la calma e promuovere nuovi progetti. D’altronde, la rinascita sentimentale si avvia da sabato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, vi attendono tempi movimentati. La contrapposizione tra Mercurio e Venere suggerisce l’importanza di affrontare vecchie problematiche, potrebbero anche riguardare il settore economico. Qualunque controversia è consigliabile risolverla entro la seconda metà di giugno. I progetti intrapresi in questo periodo saranno particolarmente favoriti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, attualmente vi trovate in una posizione di forza grazie alla favorevole posizione di Marte. Questo è un periodo propizio specialmente per coloro che sono autonomi o per i creativi, perché avranno la possibilità di interfacciarsi con il pubblico. Inoltre, è il momento ideale per prendere in considerazione la possibilità di richiedere un incremento salariale o un cambiamento lavorativo entro l’arrivo dell’estate. Dal punto di vista affettivo, l’amore è in pieno svolgimento.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, interpreto il tuo segno zodiacale, Sagittario, evidenziando la tua natura vivace. Questo è il giusto periodo per lasciare alle spalle le questioni passate che hanno frenato il tuo cammino. Attualmente, Venere emana un’energia distintiva, portatrice di amore. Questo significa che non solo hai la possibilità di diffondere affetto, ma anche di raccogliere approvazione e stabilità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, fai molta attenzione quando devi intraprendere delle azioni di natura pratica. Sento che le finanze del Capricorno hanno subito un duro colpo a causa di eccessive spese a partire già dall’anno scorso. Ecco perché è fondamentale ristabilire un equilibrio in questo senso. Tra giugno e luglio sentirai l’esigenza di mettere un punto fermo, sia nel campo sentimentale che in quello professionale. Ne discuteremo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la sensazione di benessere ti avvolgerà sia oggi che domani. L’opposizione lunare è ormai alle spalle e l’equilibrio nei rapporti affettivi diventa un fattore cruciale. Le impegni pesano, ne siamo consapevoli, e anche di quanto necessiti del tuo spazio personale che al momento sembra essere nascosto.

Oroscopo dei Pesci

In questo giorno, per il segno dei Pesci, sarebbe opportuno restare lontani da situazioni stressanti. Potrebbero verificarsi lievi inconvenienti che non dipendono dalle vostre azioni. Teniamo duro per le prossime 48 ore. Evita di mettere in dubbio un legame affettivo nel corso di oggi o domani, consiglierei di attendere piuttosto il weekend prima di affrontare un dialogo. Ricorda, dal sabato inizia un periodo di recupero.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.