Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 19 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 19 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Domani, l’Ariete vedrà il sole entrare nel suo segno. Questo segna l’inizio del periodo propizio di cui ho accennato in passato, ottimo per ciò che riguarda la famiglia, le relazioni, ma anche per proporre un progetto. Tuttavia, l’aspetto negativo è la presenza di Marte opposto al tuo segno, il quale è anche il tuo dominatore. Questo significa che a volte dovrai confrontarti e lottare per farti apprezzare.

Oroscopo del Toro

Toro, sei emerso da un periodo di confusione dovuto a cambiamenti di ruolo o al modo in cui lavori, o forse vi stai ancora adattando. Con l’arrivo della primavera, prevedo che otterrai una maggiore sicurezza. Il mio augurio per te è di trovare anche l’amore, che prevedo possa arrivare nelle prossime settimane quando sarà all’interno del tuo segno. È essenziale che tu rafforzi i tuoi sentimenti. Sii cauto verso le nuove relazioni amorose, perché potrebbero rivelarsi molto affascinanti.

Oroscopo dei Gemelli

Occhio, Gemelli! Accogliamo con favore questo Giove, che ci guida in strategie d’azione e test modificabili che, per sfortuna, potrebbero sortire un esito positivo. Tenendo conto che domani troveremo la Luna in contrapposizione, se avete qualcosa da esprimere, sarebbe consigliabile farlo oggi. Non dimenticate, Mercurio e Venere sono dalla vostra parte, facilitando nuove conoscenze e aiutandovi a superare ostacoli.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’oroscopo segnala l’arrivo di interessanti prospettive professionali. Come noto, tendo sempre a esortarvi in questa direzione, specialmente man mano che procediamo verso il cuore dell’anno – periodo che si preannuncia molto favorevole. Tuttavia, l’ambito affettivo sembra essere piuttosto nebuloso. Sei in fase di riesame di una relazione o forse è il tuo compagno che non sembra essere del tutto trasparente? Un doppio richiamo alla cautela riguarda i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete.

Oroscopo del Leone

Leone, si sta davvero delineando un periodo di successi per te. Se recentemente hai dovuto fare delle concessioni al fine di risolvere un inciasso finanziario o legale, sappi che hai agito nel modo giusto. È fondamentale mantenere la mente sgombra per poter accogliere nuove certezze, favorito dalla luce del sole e dalla presenza di Venere. Tuttavia, ti consiglio di fare cautela nei rapporti con i familiari e di gestirti con delicatezza nei confronti degli Scorpione e dell’Acquario.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ho il piacere di prevedere un periodo di significativo rinnovamento per te. Tuttavia, non prevedo che i risultati saranno immediati – potrebbe essere che ci sia un progetto che devi proporre o che ti trovi in una fase di radicale ricostruzione della tua esistenza. Alcuni di voi stanno cominciando da capo, ma l’influenza energizzante di Marte è presente e favorisce qualsiasi decisione tu stia prendendo. Non dimentichiamo inoltre che tra poco anche il sole cambierà la sua posizione astrale, quindi cogli l’occasione!

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, consiglio vivamente a tutti i Bilancia di concentrarsi sulla gestione accurata delle proprie risorse economiche. Un po’ di serenità sul fronte lavorativo non guasterebbe affatto e sarebbe senz’altro molto utile. Ho notato che molti di voi stanno affrontando dei momenti di dubbi sentimentali o stanno pianificando di mettere in chiaro le cose con qualcuno che non sta agendo correttamente. Sei pronto per questo cambiamento, Bilancia?

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’universo astrale indica che questo è il periodo propizio per il tuo rafforzamento. Da un lato, Marte si mostra favorevole al tuo segno, dall’altro, l’influenza rigenerante di Giove farà sentire la sua presenza a partire da metà giugno. Pertanto, ti consiglio vivamente di mantenere un atteggiamento ottimista e proattivo, considera anche l’idea di avanzare una proposta per l’avanzamento professionale che, benché potrebbe non essere accolta immediatamente, potrà apportare frutti in futuro. Per quanto riguarda l’amore, i astri sono dalla tua parte.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’importanza di ristabilire l’equilibrio interno è fondamentale. Presto il sole splenderà nuovamente in tuo favore e Mercurio porterà proposte concrete. Quindi, per coloro che hanno avuto difficoltà alla fine dell’ultimo mese, arriva il momento del recupero. Certo, la tua determinazione è indiscutibile e un impegno per te è un impegno che mantieni. Ma se nell’ultimo periodo del 2024 ci sono state interruzioni nel tuo ambito lavorativo, sappi che sei già prontamente preparato per una risoluzione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, stai attraversando una fase complessa, ti percepisci isolato/a nel gestire le difficità esistenziali. Approfitta del weekend per ponderare decisioni rilevanti in ambito sentimentale, laddove persiste un’irritazione eccessiva.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la prime ore del giorno saranno positivamente allineate mentre la serata può apparire un tantino monotonica. Nel caso in cui qualcuno tenti di indurti a compiere azioni che non brami, la tua ira potrebbe raggiungere livelli insospettabili. E’ come un paradosso: quanto più lo rilasci, tanto più ritorna; se provi a trattenere, sembra fuggire.

Oroscopo dei Pesci

Si presenta un periodo decisivo per i Pesci, riguardo alla progettazione del proprio futuro. Stai per entrare in una fase di autodeterminazione, dove sarai tu a fare le scelte: che siano queste relative alla vita di tutti i giorni o all’amore, che si preannuncia essere nuovamente un elemento chiave del tuo oroscopo. La congiuntura astrale è particolarmente favorevole nei confronti dei segni del Capricorno, Scorpione e Cancro.

