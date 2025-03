Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 18 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, senti già l’aria di primavera proprio sulla pelle. Il sole si sta preparando a splendere luminoso nel tuo segno, regalandoti una splendida astralità. Presto una porta si aprirà per coloro che hanno recentemente concluso una relazione e stanno inseguiendo un nuovo amore. Non perderti d’animo, avrai l’opportunità di passare avanti. Presta particolare attenzione a mercoledì e giovedì, saranno giornate significative per risolvere questioni personali.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, prevedo che intorno al decimo giorno di questo mese, il segno del Toro può aver sperimentato periodi di tensione. È importante tenere a mente che la luna in opposizione può causare alcuni contrattempi. Tuttavia, se ci sono state delle figure che hanno cercato di ostacolarti o di danneggiarti, non avranno successo. Infatti, vedo che presto avrai l’opportunità di liberarti di un peso.

Oroscopo dei Gemelli

Bene, Gemelli, le stelle ti promettono un periodo piuttosto vivace e promettente. Dal 20 in poi, le energie di Mercurio, Venere e il Sole si intensificheranno, portando con sé la promessa della primavera e le opportunità che essa porta. Questi corpi celesti stanno orchestrando la tua vittoria. Tuttavia, ora un po’ di tensione è prevista a causa dell’opposizione con la Luna tra mercoledì e giovedì, potrebbe nascere qualche controversia da gestire.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, sul fronte affettivo vivrete un periodo di altalene emotive. Il mese di marzo ha aperto le danze con certe aspettative che però hanno subito un cambiamento. Si nota un dinamismo di avvicinamenti e allontanamenti in molte coppie, per cui il mio consiglio è di agire con prudenza. Ma non temete, perché sul versante professionale le energie astrali sono assolutamente favorevoli. Il trionfo lavorativo per alcuni di voi, infatti, potrebbe essere già a portata di mano.

Oroscopo del Leone

Leone, sembra che tu stia affrontando un periodo un po’ impegnativo a causa dell’influenza della luna, che si traduce in un sovraccarico di compiti e forse in una mancanza di tempo per gestirli tutti. Non ti preoccupare, dal domani si prospettano opportunità propizie dal cielo. Tuttavia, per questa sera, il mio consiglio è di mantenere tutto sotto stretta osservazione.

Oroscopo della Vergine

Parlando della Vergine, avremo sviluppi positivi a partire dal 20, quando l’opposizione abituale sarà un ricordo. È mio parere che molti individui, in particolare coloro che esercitano professioni artistiche o indipendenti, sfrutteranno l’arrivo della Primavera per presentare i loro progetti, per poi ottenere ulteriori riconoscimenti in aprile. Questa giornata potrebbe essere l’occasione perfetta per concludere una questione sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, attualmente ti trovi sotto l’influenza di Venere e Mercurio in opposizione a Marte, il che non contribuisce in maniera positiva. Puoi avvertire la sensazione di essere sopraffatto o di dover affrontare situazioni ardue. L’attenzione che stai puntando nell’organizzazione del tuo futuro affettivo potrebbe risultare eccessiva, generando una certa mancanza di comprensione e tempo disponibile.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’astro luminoso nel tuo segno ti offre intuizioni preziose. Anche il ritorno del sole attivo può contribuire a rivelare un progetto che sta maturando. L’amore è sotto il microscopio e per alcuni di voi, potrebbe persino rivelarsi una sorprendente rivelazione. I progetti in corso sono promettenti.

Oroscopo del Sagittario

Da fine febbraio, potresti aver avvertito un indebolimento sotto il segno del Sagittario con Saturno in una posizione critica, manifestando potenzialmente stress mentale. Tuttavia, la tua innata propensione all’ottimismo ti pervade, trasformandola in una sorta di armatura, anche nelle circostanze più ardue. È questa forza interiore che ti permette di cercare di ribaltare le avversità e di proseguire la tua strada con grande altruismo ed eccitazione. Questo è il momento di puntare tutto sui sentimenti, soprattutto se sei stato in difficoltà. Non preoccuparti, ci saranno momenti di solidarietà in arrivo.

Oroscopo del Capricorno

Per coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno, questo periodo può essere particolarmente impegnativo. La mole di lavoro e il peso delle responsabilità possono aver portato a una certa tensione. È importante evitare di riaccendere vecchi contrasti, sia in ambito sentimentale sia nel rapporto con i propri famigliari o dirigenti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la tua giornata inizierà con qualche turbamento dovuto alla luna quadrata, un aspetto inusuale nell’astrologia. Tuttavia, già da domani vedrai le cose sotto una luce migliore con idee più definite. Attento agli spostamenti che potrebbero risultare faticosi. Inoltre, potresti affrontare un sonno irrequieto a causa della tensione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la Luna è favorevole e dona preziose ispirazioni. Tu tendi a guidarti su questi impulsi intuitivi, infatti le tue percezioni risultano frequentemente corrette. Se aneli ad interagire con individui di grande rilievo e pormettere fine a un business, ti informo che la metà successiva di questa settimana è perfetta per te. Incontro con persone gradite, sentimenti pure con un sapore di nostalgia…è possibile che ritornino amori precedenti. In questo istante, sei disposto a fronteggiare molteplici emozioni contrastanti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.