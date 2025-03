Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 17 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 17 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per l’Ariete, i pianeti Mercurio e Venere si trovano direttamente nel loro segno. Tuttavia, Mars, contrario a questi, potrebbe suggerire una certa tendenza a enfatizzare troppo o a imporre la tua volontà nelle situazioni. Se c’è qualcuno che ti attrae, ti incoraggio a proseguire con determinazione lungo il tuo percorso.

Oroscopo del Toro

Toro, ci potrebbe essere una certa inquietudine al tuo orizzonte, ma è anche un periodo favorevole per portare a termine gli accordi. In particolare, sembrano esserci nuovi disegni e piani lavorativi da considerare. Pare che la tua prospettiva sul piano professionale sia in trasformazione, ma ciò potrebbe rivelarsi un basket a tuo vantaggio. Sul fronte sentimentale, ci potrebbe essere qualche innovazione, tuttavia, la Luna in posizione opposta suggerisce prudenza. La sera potresti sentirti affaticato.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete in un periodo di notevole brillantezza artistica, che raggiungerà il suo apice con la Luna energizzante questa domenica. Questo amplifica le possibilità sul fronte sentimentale e amoroso. Per quanto riguarda chi ha avuto recenti problemi di salute, specialmente a fine febbraio, non angustiatevi, la convalescenza è in corso.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’influsso positivo della Luna è evidente, anche se potrebbero emergere dubbi nel settore affettivo. Infatti, sembra tu sia in un’alternanza di avvicinamenti e allontanamenti, e forse non disponi ancora di certezze assolute riguardo un rapporto o una connessione affettiva. Se hai scelto di ricongiungerti con qualcuno, potrebbe essere che tu stia mettendo alla prova questa persona. Fai attenzione alla tua forma fisica, che potrebbe essere stata messa a dura prova nei giorni trascorsi.

Oroscopo del Leone

Leone, potresti sentirti addolorato, ma è importante lasciare che l’acqua scorra sotto i ponti. La luna attuale, pur essendo in disaccordo, suggerisce lievi contrasti che devono essere risolti. Rinfrancati, Leone! L’anno che ti attende sarà colmo di avvincenti sviluppi e ti conferirà una forza indomita.

Oroscopo della Vergine

Per quanto riguarda il segno zodiacale della Vergine, siete noti per la vostra impazienza, ma credetemi, odiate aspettare. Tuttavia, in questi tempi, c’è un marcato cambiamento, soprattutto nel campo lavorativo. Potreste notare che le relazioni con i vostri capi e colleghi stanno evolvendo in vari aspetti rispetto al passato. Marte, con la sua energia rinnovata, modifica il quadro quindi, anche se avete la necessità di rimettervi in carreggiata e ripartire, non dovete perdervi d’animo; magari con un tocco di saggezza o riprogrammando da capo. Questa fase è estremamente utile, ti rivelera molto sulle questioni che stanno avvenendo attorno a te, e potrebbe ispirarti ad apportare delle modifiche fondamentali al fine di migliorare il tuo benessere.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le costellazioni mostrano ancora qualche turbolenza nelle relazioni e nell’interazione con gli altri. Appare come se la tua mente fosse completamente concentrata su questioni di lavoro e finanziarie. Tuttavia, cerca di mantenere la chiarezza, perché questa giornata porta comunque occasioni per riflessioni futuristiche.

Oroscopo dello Scorpione

L’energia celeste dello Scorpione è magnificamente rafforzata grazie alla Luna che risiede nel suo segno, conferendogli un dinamismo eccezionale e intuizioni luminescenti. Per le coppie unite sotto questo segno, è un periodo favorevole per accumulare risorse economiche in vista di un futuro progetto. È inoltre un momento fruttuoso per tutte le iniziative professionali, che vedranno la loro realizzazione entro l’arrivo dell’estate.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario si trova in un momento di bisogno di ritrovare positività e sopratutto energia fisica. L’amore sembra invocare la tua presenza. Sentirai un’onda di affetto e solidarietà provenire da coloro che ti circondano, e questo desiderio di condividere amore che senti ti porterà lontano. È il momento di iniziare a seminare per raccogliere successi con l’arrivo della primavera.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, attua il tuo potere interiore, ma sii consapevole delle interferenze altrui che potrebbero destabilizzare i tuoi progetti. In un periodo intermedio dell’anno, tra Maggio e Giugno, si renderà necessario discernere ciò che è utile conservare da ciò che è meglio lasciar andare. Con l’arrivo del termine della primavera, ti troverai anche a dover effettuare una decisione affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

Per la costellazione dell’Acquario, è probabile sperimentare una sensazione di scarso vigore. Il transito lunare può generare nervosismo, alimentando leggere tensioni. Potrebbe esserci una sfida da affrontare nelle interazioni e nelle relazioni personali, dove sarà fondamentale mantenere la serenità e l’equilibrio, evitando di lasciarsi sopraffare dai contrattempi. D’altronde, già da domani si prevede un recupero energetico, con una riserva di vitalità che avrà effetti benefici anche nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo dei Pesci

Nella tua esistenza, non mancano mai le prove da affrontare, si sa; sei una persona con una sensibilità unica, propensa alla commozione. Ma, attenzione, questo è un tratto distintivo positivo! Prenditi un momento per prepararti, perché presto arriveranno delle novità rilevanti. È un periodo di allestimento per eventi di grande portata. Probabilmente, occorrerà mettere nero su bianco qualche accordo o contratto, stabilire nuovi termini, e perché no, magari avanzare una richiesta di aumento di stipendio. Da giugno in poi svoltiamo, un periodo chiave che si estende tra marzo e metà giugno, durante il quale potrai decidere il tuo percorso.

