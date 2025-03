Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 16 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 16 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per te, Ariete, questa domenica 16 marzo la luna rivela una posizione di opposizione. Questo non presagisce necessariamente un andamento negativo delle cose, ma potresti riscontrare una certa facilità a perdere la pazienza soprattutto con coloro che non seguono i tuoi consigli. Marte, il tuo pianeta governatore, si trova in una posizione dissonante, segnalando l’eventualità di qualche tensione da affrontare e risolvere.

Oroscopo del Toro

Nel mio recente libro, avevo già accennato a certe innovazioni per il segno del Toro. C’è un significativo sconvolgimento in vista, qualcosa di rilevante. Tenete presente che stiamo parlando di un periodo marcato da nuove responsabilità e da una rinascita in qualche forma. Comprendo che il Toro tende alla tradizione e potrebbe mostrare resistenza di fronte al nuovo. Tuttavia, proprio ora, la necessità è di cambiare percorso.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, potreste prevedere una domenica rallegrata da una luna favorevole. Inoltre, Giove vi assisterà nello sviluppare brillanti idee. Beneficerete delle posizioni prospere di Mercurio e Venere sia nella sfera professionale che in quella affettiva. Disporrete di ottime possibilità per avanzare, e le decisioni ben ponderate del passato potrebbero positivamente influenzare il vostro futuro.

Oroscopo del Cancro

Nella giornata di domenica, il segno del Cancro dovrebbe cercare di sidestep qualsiasi forma di contrasto, specialmente se coinvolge Ariete o Bilancia, con i quali potrebbero già esserci delle questioni irrisolte. La vostra sfera emotiva non è al massimo della forma attualmente e vorrei prevenire ulteriori stress dovuti a piccoli malintesi o episodi sgradevoli che potrebbero aver sconvolto le ultime ore. Il mio consiglio è di dedicare del tempo al vostro rilassamento.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone può far leva sulla sua forza interiore in questo particolare momento. Domenica in particolare si presenta favorevole, con la luna in una posizione di beneficio per lui. Inoltre, l’aspetto sociale della vita del Leone è stimolato positivamente dai transiti favorevoli di Mercurio e Venere. È proprio Venere, tra l’altro, a dare nuovo impulso ai sentimenti del Leone. Questo segno, se è single, ha l’opportunità di guardarsi intorno, e se invece è già in una relazione solida, è il momento ideale per fare programmi per la prossima estate.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti accorgerai lentamente che le forze planetarie contrarie che hanno alterato la tua serenità nel periodo finale del mese precedente, inizieranno a dissolversi, una ad una. Tali mutamenti sono sostenuti dal tuo Fato, e potrebbe essere che tu abbia contribuito attivamente a scatenarli, perché desideroso di intraprendere percorsi alternativi. C’è l’esigenza di riassemblare le tue certezze e incertezze, un compito che sei in grado di portare a termine con successo, anche se richiederà un certo lasso di tempo.

Oroscopo della Bilancia

Nella Bilancia, la presenza della Luna nel suo segno può generare sviluppi promettenti, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Si, questa giornata potrebbe riservare dolci sorprese nel campo affettivo, tuttavia, persistono alcune perplessità, insicurezze e un senso di distanza impalpabile da superare.

Oroscopo dello Scorpione

Amico scorpione, il plauso degl’astri si avvicina! Con la Luna che domani transiterà nel tuo segno, sentirai una spinta verso la realizzazione di idee ed imprese. E’ il momento di essere propositivi, il tuo progetto è in corso e le tue idee sono già in pista. Non rinunciare a metterti in gioco, il periodo fino a giugno potrebbe condurre ad offerte vantaggiose. Inoltre, l’amore risplende d’un bagliore positivo che nutre il tuo ottimismo, è tempo che tu lo riscopra!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, nelle ultime 3-4 settimane hai sperimentato notevoli sfide, dovute in gran parte all’aspetto critico di Giove e Saturno che ha generato momenti di turbolenza. C’è un preciso ricordo di un’configurazione stellare che risale agli ultimi giorni di febbraio, che potrebbero aver causato un certo caos nella tua vita. Ma come si suol dire, ogni marea ha la sua bassa e la sua alta e finalmente vediamo il cielo tornare a sorriderti, regalandoti un rinnovato vigore. Questa nuova energia può essere utilizzata proficuamente in varie aree della tua vita, come l’amore, il lavoro e lo sviluppo personale.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non è che tu nutri un’innata sfiducia nelle persone. Tuttavia, quando sei costretto a interagire con individui che non rispettano le tue indicazioni, o peggio, generano solo disordine invece di offrirti un aiuto, è comprensibile che tu voglia eliminare gli elementi problematici dalla tua vita. Se incroci il tuo amore oggi, prova a moderare il tuo spirito critico.

Oroscopo dell’Acquario

Per la zodiacale Acquario, l’astro più blu è vibrante di energia, di fascino e accessibilità non ne mancano. Poi abbiamo Mercurio e Venere che declamano di emozioni in sintonia. Non so più quante volte ho espresso il mio pensiero a favore dell’Acquario: l’amore più sincero e profondo è quello nato da una amicizia che si trasforma in passione. Ebbene, esattamente queste sono le dinamiche positive che possono dare una nuova spinta, una rinnovata energia ad un senso di amore.

Oroscopo dei Pesci

È un momento perfetto per far avanzare un… Ecco, stiamo aspettando un progetto! Le sue attività attuali mostrano un miglioramento e, con la luna favorevole che biancheggia nei cieli di lunedì e martedì, è il momento perfetto per fare quelle scelte che potrebbero risultare notevoli e proficue. Ebbene sì, Giove non può offrire che un calo di ritmo nelle decisioni, che vista in una luce diversa può effettivamente essere meno onerosa. Non si getti troppo in fretta nelle novità, negli accordi o nei contratti, dato che a metà giugno avremo più volte. La conferma che arriverà tra non molto ci farà apprezzare ancora di più quello che questo cielo offre. Questo firmamento prende il sopravvento particolarmente per quanto riguarda i nuovi incontri.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.