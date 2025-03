Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 15 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 15 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Nell’infinità del cosmo, illuminato da stelle e avvolto in enigmi, l’Ariete si trova. Oggi devi contrastare una luna in opposizione, e ho la sensazione che non ti lascerai addomesticare. Se qualcuno osa provocarti, risponderai con assertività. E’ il periodo adatto per fermarsi e meditare, anche sul fronte sentimentale.

Oroscopo del Toro

Toro, l’astro solare è in una posizione propizia in questo periodo. Le costellazioni indicano un cielo dell’amore favorevole, dal quale può riemergere persino un affetto perduto. Non dimentichiamo che chi ha sofferto in amore in precedenza, ora si sente pronto a riaprire il proprio cuore. Decisioni importanti all’orizzonte in attesa dell’estate.

Oroscopo dei Gemelli

Le stelle si allineano a favore dei Gemelli, creando un’armonia di eventi fortuiti. Non sarebbe sorprendente se tra sabato e domenica potresti sperimentare una serie di emozioni intense. L’amore sembra bussare alla tua porta.

Oroscopo del Cancro

Come rappresentante zodiacale del Cancro, suggerisco di usare prudenza nei prossimi giorni, particolarmente in ambito amoroso. Il tuo percorso sentimentale sembra prendere una piega singolare. Un chiarimento sullo stato delle cose potrebbe essere necessario; potrebbe essere il momento di stringere i legami con una persona che sembra diventare sempre più distante. Fai attenzione alle parole che scegli.

Oroscopo del Leone

Leone, ricorda che ogni gruppo di stelle cela una storia. In questo preciso arco di tempo, il tuo racconto astrale è particolarmente favorito. È il momento ideale per osservare la tua vita sotto una luce diversa, pensando a qualcosa di stimolante da mettere in atto, sia in termini affettivi che professionali. Il fine settimana si preannuncia molto significativo.

Oroscopo della Vergine

Per la Vergine, la chiave del successo risiede nella prudenza e nella conoscenza. È evidente che ultimamente non sono giunte moltissime conferme dall’ignoto universo stellare e planetario. Si intuisce un desiderio di trovare risposte rilevanti anche per quanto riguarda la tua professione.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, le stelle svolgono un ruolo cruciale in ambito lavorativo. Tuttavia, nel regno affettivo, alcuni desideri non si sono avverati, causando un surplus di ansie. È fondamentale che tu scovi una nuova fiamma ardente dentro il tuo cuore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’universo ha sempre avuto misteri nascosti che stanno per essere disvelati. Puoi guardare in modo più positivo verso ciò che ti riserva il domani, mettendo il focus sul tuo ambito lavorativo, sulle opportunità di crescita e sulla tua espressione creativa.

Oroscopo del Sagittario

L’oroscopo del Sagittario evidenzia un periodo un tantino difficoltoso per affrontare il tuo cielo astrale. A tratti, è saggio fare una pausa per riflettere su quale direzione prendere. Ti ritroverai legato emozionalmente a qualcuno tramite un sottilissimo filo dorato, occorre fare attenzione, dal momento che Venere sta potenziando proprio la sfera delle tue relazioni personali. Sei alla ricerca di esperienze uniche e nel campo lavorativo il mio consiglio è di avere pazienza, lasciando che gli eventi seguano il loro corso.

Oroscopo del Capricorno

Il cielo del Capricorno appare unico per le sue sfide emotive, in particolare per le relazioni consolidate. È il momento di spronare la creatività per infondere un qualcosa di nuovo e riaccendere l’interesse reciproco. Senza un simile sforzo, esiste il pericolo di cadere nell’apatia. L’aspetto lavorativo, al contrario, resta incessantemente gravoso, causando notevole stress.

Oroscopo dell’Acquario

Gli amici dell’Acquario hanno tutte le carte in regola per sognare in grande, anche guardando già verso l’estate. L’elemento chiave però è trovare l’individuo adatto con cui condividere tutto. Un aiuto prezioso ci viene da Giove, pianeta che potenzia la creatività.

Oroscopo dei Pesci

Da Paolo Fox: Carissimi Pesci, la vostra anima sentimentale si esprime pienamente in questa giornata, accoglietela. Confido sinceramente nella vostra capacità di seguire l’intuito, che in questo periodo si rivela un vostro grande alleato. Vi invito a ricordare sempre questa forza interiore che possedete, soprattutto durante l’avanzare della primavera, un periodo che vi sarà particolarmente propizio.

