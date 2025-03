La putata di ieri del Grande Fratello ha messo a dura prova il rapporto che si è venuto a creare nella casa tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Nello specifico, la ragazza è rimasta molto delusa dal comportamento che il suo fidanzato ha assunto nei riguardi di Zeudi Di Palma in occasione di una sorpresa fatta dai fan. Dopo la messa in onda, poi, i due hanno avuto una discussione molto accesa.

La lite tra Helena e Javier dopo la puntata del Grande Fratello

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello c’è stata una lite profonda tra Helena Prestes e Javier Martinez. La modella ha messo in discussione il sentimento del suo fidanzato in quanto teme che possa essere attratto da Zeudi Di Palma. A nulla sono serviti i tentativi di rassicurazione da parte del pallavolista, in quanto Helena ha continuato a dirsi molto preoccupata e delusa da tutta la situazione.

La giovane, poi, ha anche dichiarato di conoscere bene il gioco che sta facendo Zeudi, e il fatto che Javier non se ne renda conto la manda ancora di più in tilt. Durante il confronto la Prestes non è riuscita a trattenere le lacrime, sta di fatto che è scoppiata a piangere, mentre Javier ha continuato a difendere la sua posizione.

Helena preoccupata per il televoto aperto al GF: i motivi

Martinez ha rivelato di non sentirsi in errore, in quanto sin dal primo momento ha sempre tentato di rassicurare Helena rivelando di non avere occhi che per lei e di non essere affatto attratto dalla terza finalista di questa edizione del Grande Fratello. Ad un certo punto, poi, Helena ha portato alla luce anche un’altra questione che le sta generando un certo malessere, ovvero, il televoto attualmente aperto. In nomination ci sono finite Helela, Stefania Orlando e Chiara Cainelli.

Ebbene, la Prestes ha rivelato di avere paura che possa uscire lei, ma anche che possa rimetterci Stefania. Tra le due, infatti, è nato un legame molto profondo, ragion per cui in questa occasione, più delle altre volte, Helena è seriamente preoccupata. Probabilmente anche questo fattore ha inciso sul malessere della giovane. In ogni caso, con Javier non pare sia stato trovato un punto d’incontro, quindi, non resta che attendere per vedere cosa succederà.