In tanti si saranno resi conto che nelle ultime puntate di Uomini e Donne non è più presente Giulia Vacca. La dama, che faceva parte del programma già lo scorso anno, per poi essere richiamata quest’anno. Ebbene, nel corso di un’intervista la donna ha raccontato che cosa è successo tra lei e la redazione.

Giulia Vacca svela il motivo per cui non fa più parte di Uomini e Donne

Giulia Vacca non fa più parte di Uomini e Donne da un po’ di puntate. La sua sparizione è stata alquanto improvvisa, cosa che ha generato non poche perplessità nei telespettatori. A raccontare quanto accaduto è stata la diretta interessata durante un’intervista rilasciata per Lollo Magazine. La donna ha svelato di essere stata ricontattata dalla redazione, per questo motivo è tornata a UeD.

Ad un certo punto, però, senza dare alcuna spiegazione precisa, Giulia ha svelato di essere stata chiamata dalla redazione, la quale le ha detto che le sue registrazioni fossero sospese. La Vacca è rimasta piuttosto interdetta, anche perché non le è stato spiegato il motivo di questa decisione inaspettata e improvvisa. Malgrado questo, però, se ne è fatta ben presto una ragione ed è andata avanti con la sua vita.

Giulia svela cosa pensa di alcuni protagonisti di Uomini e Donne

Ad ogni modo, la donna ha parlato anche della rottura della frequentazione con Giovanni Siciliano. A tal proposito, la protagonista ha ammesso di non aver mai nutrito nulla di forte per lui, proprio per tale ragione ha deciso di interrompere la conoscenza. Lui, dal canto suo, ha preferito dare luogo ad una sceneggiata a centro studio solo per attirare a sé i riflettori. Il cavaliere, però, sembra essere ancora incuriosito da Giulia, sta di fatto che ogni tanto la cerca e guarda i suoi contenuti sui social.

Nel corso dell’intervista, poi, Giulia Vacca ha parlato anche dell’uscita dal programma di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. A tal proposito, ha detto di essere molto felice, soprattutto per la dama, che era alla ricerca da anni di un uomo in grado di farle provare finalmente qualcosa di importante. Tra le tante cose, poi, Giulia ha menzionato anche Mario Cusitore. Su di lui la donna ha detto di vederlo un uomo molto preso di sé, cosa che lo spinge a collezionare errori su errori che, purtroppo, hanno finito per fargli perdere ogni tipo di credibilità.