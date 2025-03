Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 7 marzo, è andata in onda la “scelta” di Barbara De Santi. La donna è riuscita finalmente a coronare il suo sogno d’amore insieme al cavaliere Ruggiero D’Andrea. I due, però, hanno lasciato il programma in un modo un po’ insolito, che ha generato anche dei sospetti nel pubblico da casa.

La scelta atipica di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea a Uomini e Donne

Quest’oggi è andata in onda l’uscita di scena da Uomini e Donne di Barbara e Ruggiero. Maria De Filippi ha dato il via alla puntata con una nuova sfilata femminile. Al centro dell’attenzione, come sempre, c’è stata la femminilità e la seduzione. Una volta giunto il turno di Barbara De Santi, la donna ha spiazzato tutti. Ad un certo punto, infatti, ha chiamato in passerella Ruggiero ed ha indicato verso lo schermo, sul quale c’era la scritta “Tu sei la mia scelta“.

Il cavaliere ha capito subito cosa stesse succedendo, così ha abbracciato e baciato la dama. D’improvviso, poi, una pioggia di petali è caduta su di loro, mentre erano intenti a scambiarsi delle tenere effusioni. Una volta finita la musica, poi, Barbara ha spiegato di non amare le lettere e le dichiarazioni troppo sdolcinate, proprio per tale ragione ha deciso di chiedere al cavaliere di uscire dal programma in un modo un po’ atipico.

I dubbi e i commenti degli utenti del web: cosa non torna

La scelta di Barbara De Santi è stata accolta con grande calore da parte del pubblico presente che, infatti, ha accompagnato l’uscita dei due protagonisti con un caloroso applauso. Lo stesso, però, non può dirsi per il pubblico da casa. In tanti, infatti, sui social hanno commentato quanto accaduto asserendo di aver trovato il tutto estremamente freddo e privo di emozioni. Lorenzo Pugnaloni ha addirittura ipotizzato che i due potessero essere d’accordo in quanto la scelta è sembrata un po’ troppo forzata e priva di contenuti.

Ad ogni modo, questi non sono stati gli unici commenti. Altre persone hanno mostrato contentezza per quanto accaduto a Barbara che, dopo tutti questi anni, è finalmente riuscita a trovare l’amore. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di essere scettici dichiarando che i due dureranno come un gatto in tangenziale. Per il momento, però, non possiamo sapere come evolverà la loro storia. Solamente il tempo ci darà tutte le risposte.