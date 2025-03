Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 6 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 6 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, si profila un periodo propizio per nuovi incontri. Inoltre, la Luna rappresenterà un tuo alleato nelle prossime 48 ore. Non mancheranno certamente alcuni disagi legati alle esperienze passate, ma sappi che sei in grado di affrontare e superare qualsiasi prova con l’assicurazione del triunfo.

Oroscopo del Toro

Toro, hai delle fantastiche opportunità in arrivo. Marzo ti riserverà alcune sfide, ma sarai capace di superarle con dignità, lasciandoti alle spalle quelle circostanze che in passato ti hanno causato sofferenze. Questo vale sia per il lavoro che per eventuali questioni legali. Nel campo dell’amore, ti aspetta un ritorno al centro della scena.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, Venere e Mercurio gettano un’aura positiva, propiziando nuove amicizie e intensificando emozioni. Ovviamente, il firmamento può disporre ma alla fine, siamo noi a prendere le decisioni. L’invito è di non restare ancorati a storie d’amore del passato, evitando inutili richiami alla nostalgia. Consiglio vivamente, in particolare ai single, di espandere il loro cerchio sociale.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il presente transito di Venere potrebbe dar vita ad alcune contrarietà nella sfera familiare e personale. Non temete, però, il transito armonioso del Sole e di Marte vi vede ricaricati in termini di energia. Potrebbero presentarsi decisioni più pressanti in ambito lavorativo. In ambito sentimentale, l’arte della pazienza sarà il vostro migliore alleato.

Oroscopo del Leone

Nel cielo astrologico, Leone, abbiamo una Venere innamorata che interagisce in armonia con un ben posizionato Mercurio. Ciò preannuncia un ritorno a un predominio molto apprezzato, ma è sempre consigliato maneggiarlo con cura. Siate particolarmente cauti nei vostri rapporti con Bilancia e Ariete. E’ un momento molto propizio, infatti, per considerare dei cambiamenti nello scenario lavorativo, per aprire nuovi orizzonti e lanciarsi in innovative sfide.

Oroscopo della Vergine

Vergine, dopo un periodo intenso come quello di febbraio, sarà ben accolta una nuova fase, magari un po’ più rilassata. C’è ancora del lavoro da fare, progetti da avviare e molto da sistemare in casa. Sarebbe ideale avere qualcuno al tuo fianco un po’ più collaborativo e solidale. Senti che hai bisogno di un sostegno.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sospesa tra sensazioni appartenenti al passato e al presente, avverti un senso di disarmonia. Focalizziamoci sui prossimi giorni, entro fine mese. È necessario sistemare una questione pendente di natura legale. Un periodo particolarmente impegnativo ti aspetta, soprattutto dal 20 al 30 marzo, dove molte questioni legali richiederanno la tua attenzione e impegno.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, nel momento in cui le stelle diventano favorevoli, diventa possibile gettare le basi per un ambizioso progetto. Se sei stato coinvolto in un lavoro intenso per parecchi mesi, è giunto il momento di mostrare il tuo valore. Marte, nella sua posizione di favore, stimola la nascita di nuove realizzazioni.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, dalla mia lettura astrologica emerge una conclusione di febbraio impegnativa sul fronte della salute. Tuttavia, prevedo un graduale ritorno alla normalità. Con Mercurio che dal terzo di questo mese non è più in opposizione, ci si può aspettare una fase più favorevole. Predico moltiplicazione di attestazioni d’affetto da coloro che ti sono vicini, la solidarietà non difetterà.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, a volte sembra che tu voglia far saltare tutto allegramente. Da ciò che riesco a interpretare dagli astri di giugno e luglio, penso che sarà in quel lasso di tempo che farai delle scelte decisive su ciò che vuoi conservare e quello che preferisci abbandonare. Nel frattempo, ti consiglio di mantenere la calma, specialmente nell’ambito familiare e casalingo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, in questa giornata la luna congiunta a Venere incoraggia il tuo segno. Questa conformazione celeste apre importanti prospettive per tutto ciò che riguarda l’amore. Alcuni di voi potrebbero avere in mente un trasloco, un rinnovamento o un cambiamento, sebbene le risorse finanziarie non siano abbondanti. Infatti, è necessario prestare attenzione a bollette in sospeso o contratti non risolti. Coloro che lavorano in un’impresa possono pensare di formulare una proposta per ottenere qualche miglioramento nella loro posizione.

Oroscopo dei Pesci

Oggi e domani, Pesci, potresti avvertire un po’ di fatica. Tuttavia, nulla può ostacolare il progresso che stanno portando gli astri. Dai sempre un ricordo da metà giugno in poi. Sembra che ci sia un periodo di pausa in atto, sviluppare nuovi pensieri è fondamentale per la tua prosperità sentimentale. La popolarità sta tornando e—aspiro sinceramente—tu possa riprendersi rapidamente, specialmente se hai avuto un passato arduo.

