Grande colpo di scena per Barbara De Santi che, dopo tanti anni trascorsi a Uomini e Donne, ha finalmente trovato l’amore insieme al cavaliere Ruggiero D’Andrea. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Già nella puntata di ieri i due hanno annunciato di essersi baciati e presto andrà in onda anche la loro uscita dal programma. Nel frattempo, però, la donna ha deciso di rompere il silenzio in merito a quanto le è accaduto. Ecco cosa ha rivelato.

Le prime parole di Barbara De Santi su quanto accaduto a Uomini e Donne con Ruggiero

Barbara De Santi ha finalmente coronato il suo grande sogno d’amore insieme a Ruggiero D’Andrea. Erano anni che la donna sentiva il desiderio di innamorarsi di nuovo e di lasciarsi travolgere dalle emozioni. Fino a questo momento, però, per lei ci sono state solamente delle delusioni, ma adesso la musica è cambiata. Barbara e Ruggiero hanno lasciato Uomini e Donne insieme vivendosi la loro relazione lontano dai riflettori. Ma come staranno andando le cose tra di loro al di fuori del programma?

A fare qualche spoiler è stata direttamente Barbara. Dopo la messa in onda della puntata di ieri di UeD, la dama è stata inondata di messaggi da parte dei suoi fan i quali si sono detti estremamente felici per lei e per questo traguardo raggiunto. Barbara, così, ha condiviso qualche Instagram Stories a cui poi ha aggiunto delle precisazioni. In primo luogo, rivolgendosi ad una sua amica, Barbara ha detto che presto le farà conoscere il suo nuovo fidanzato, sintomo del fatto che le cose tra di loro non potrebbero andare meglio di così. Successivamente, poi, la De Santi ha fatto dei riferimenti ai colpi di fulmine. Lei, che non ha mai creduto che questo potesse accadere, si è trovata ad essere stravolta proprio da un colpo di fulmine e non potrebbe essere più felice di così.

Colpo di fulmine tra Barbara e Ruggiero D’Andrea, durerà?

Come se non bastasse, poi, la donna ha pubblicato anche una foto del suo nuovo fidanzato ed ha aggiunto anche un cuore rosso. A seguire ha ammesso che le cose belle siano solite capitare proprio in questo modo, ovvero, all’improvviso. Insomma, stando a tutti questi interventi, sembra proprio che la storia tra Barbara e Ruggiero stiano andando alla grande. Non resta che attendere, però, per vedere se il tutto avrà un seguito, oppure se si estinguerà con la stessa rapidità in cui è nato. Solo il tempo darà tutte le risposte.