Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena. Il primo argomento che è stato affrontato ha riguardato Tina Cipollari e il suo spasimante Angelo. Quest’ultimo ha scritto una lettera alla tronista/opinionista della trasmissione che ha generato un certo sgomento. Successivamente, poi, si è parlato di Barbara De Santi, la quale è stata protagonista di un incidente piccante.

La cacciata di Angelo dallo studio di Uomini e Donne

La puntata del 3 marzo di Uomini e Donne è stata alquanto movimentata. Maria De Filippi ha deciso di cominciare dal trono di Tina Cipollari. Al centro dell’attenzione c’è stato Angelo, in quanto si è scoperto che in questi giorni ha provato a mettersi in contatto con Morena. Il cavaliere, però, aveva taciuto la cosa alla redazione, che poi l’ha scoperto tramite la dama.

Una volta in studio, il protagonista ha provato a discolparsi dicendo di non essere interessato a Morena e di averle scritto solamente in quanto è molto timido e si sente spaesato nel contesto del programma. Le sue spiegazioni hanno fatto acqua da tutte le parti, sta di fatto che il giovane è stato piuttosto attaccato. Ad un certo punto, poi, ha letto una lettera che ha deciso di scrivere a Tina Cipollari. In tale missiva, Angelo ha esternato il suo malessere nel gestire la pressione che vive a UeD, inoltre, ha anche ammesso di non nutrire nulla per la tronista. Dinanzi queste parole, Tina ha replicato con un sonoro: “E chi se ne frega“. A quel punto, allora, è stato doveroso l’intervento di Maria De Filippi.

La conduttrice ci ha tenuto a precisare che il trono di Tina fosse un gioco e che il modo in cui ha affrontato tutto Angelo sia davvero eccessivo. La donna, inoltre, ha anche detto di essere dispiaciuta se Angelo non abbia capito che si trattasse di uno scherzo. Il cavaliere, allora, ha detto che aveva capito si trattasse di un gioco, ma lui non è più disposto a giocare, in quanto non in grado di gestire la situazione. Dopo queste parole, Maria lo ha salutato e il cavaliere ha abbandonato il programma.

L’incidente osé di Barbara De Santi

In seguito, poi, si è parlato di altri argomenti, tra cui Barbara De Santi. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere con il quale pare si stia trovando molto bene. Tra di loro, infatti, è scattato anche un bacio, cosa che non capitava alla dama da un bel po’ di tempo. Tutti, infatti, sono stati est4remamente felici per lei.

Ad ogni modo, prima di arrivare a parlare di questo, la donna ha avuto un piccolo incidente piccante. Quando Maria le ha chiesto di sedersi al centro dello studio, Barbara è rimasta immobile ed ha detto di non potersi muovere in quanto le stesse cadendo la sottoveste del vestito. La protagonista, così, è stata costretta ad uscire dallo studio mantenendosi l’abito onde evitare di dare scandalo. Una volta rimediata la situazione, poi, Barbara ha potuto concentrarsi sul suo nuovo spasimante.