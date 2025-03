Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 4 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 4 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il mio inizio sarebbe così, Ariete: stiamo entrando in un periodo molto energico. Mercurio ha appena fatto la sua apparizione nel tuo segno e Giove continua a mantenere una posizione favorevole. Chi potrebbe mettere un freno al tuo slancio? La medaglia ha però un rovescio. Quest’impeto potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio se non si ascoltano i consigli altrui, portando a potenziali attriti. Sembra inoltre che sia giunto il momento delle cosiddette “pulizie di primavera”: quelle persone che non rientrano più nei tuoi piani stanno uscendo lentamente dallo scenario.

Oroscopo del Toro

In questo periodo, Toro, le stelle sono allineate a tuo favore e potrebbero portare con sé liete novità. Credo fermamente che l’Universo abbia qualcosa di speciale in serbo per te a livello di sentimenti ed esperienze concrete. Con l’attuale posizione lunare nel tuo segno, potresti finalmente ricevere alcune risposte che agognavi da tempo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il mese di febbraio ha messo a dura prova il vostro benessere fisico e ora è fondamentale concentrarsi sul recupero. Molti partner di segno dei gemelli rimarranno impressi dalla severità dell’ultima settimana di febbraio. Ma ora, volte pagina. Concedetevi dei momenti per sorridere e divertirvi, perché questo è ciò che rende felici i gemelli. Cercate di innamorarvi, ma acquisire consapevolezza nel campo dell’amore per evitare di portare con voi tensioni inopportune create sul luogo di lavoro.

Oroscopo del Cancro

Cancro, voglio spiegarti una cosa importante. Il tuo oroscopo è contraddistinto da una distinzione precisa tra due ambiti di vita. Il primo, potremmo definirlo la tua “zona sicura”, comprende il lavoro e le imminenti opportunità, date dal benefico influsso di Giove che si avvicina al tuo segno. Dall’altra parte, abbiamo un campo più complicato e delicato, ossia quello dei sentimenti. Infatti, a causare qualche turbolenza ci pensa Venere in aspetto dissonante, che sottolinea difficoltà, attriti, amori non reciprocati o semplicemente un lasso di tempo limitato per condividere momenti a due.

Oroscopo del Leone

Leone, ti ho collocato in cima alla lista in questi giorni grazie al tuo entusiasmo impareggiabile e alla tua potenza persuasiva. È vero, in tempi recenti hai perso un compito, ma non permettere che questo ti turbi. Presto, avrai un panorama astrale molto favorevole. Aggiungo, non dimenticare, l’estate che ti aspetta sarà straordinaria. Questo sarà un periodo ideale per chi desidera unirsi in matrimonio, avviare una convivenza o persino per chi è pronto a accogliere un nuovo arrivato in famiglia.

Oroscopo della Vergine

Vergine, tu stai procedendo con cautela da gennaio, cercando intensamente di riportare sia la tua pace interiore che esteriore. È una sfida, considerando il tumulto che ti circonda. Organizzare tutto ciò che hai in programma e pianificare delle strategie efficaci può rivelarsi impegnativo. Tuttavia, si prevede un cambiamento favorevole nel tuo ambito lavorativo.

Oroscopo della Bilancia

Sei del segno della Bilancia e ci saranno delle preoccupazioni da affrontare a livello emotivo. Il consiglio astrale per te è di cercare di evitare le controversie. Queste parole ti sono rivolte con uno sguardo al prossimo fine settimana, quando le stelle disegneranno un oroscopo particolarmente curioso. Se ci sono parole che devi pronunciare, è il momento di farlo senza indugio. Sul fronte lavorativo, ricorda di essere paziente – non è possibile ottenere tutto immediatamente.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è evidente che hai designato un traguardo, creato una strategia, stabilito un schema. Ora è il momento di presentarlo. Sarai recettivo anche ai feedback altrui, perché è giunto il tempo di far ascoltare la tua voce. Nonostante di prim’acchito la luna opposta di oggi possa causarti un po’ di sforzo, soprattutto dal punto di vista fisico, e generare qualche inquietudine, non lasciarti scoraggiare.

Oroscopo del Sagittario

Capricorno, è evidente che l’ultima parte del mese di febbraio ha portato con sé una decrescita significativa. Ora, è fondamentale procedere lentamente verso il recupero. Venere sta per sprigionare la sua energia e sentimenti. Questo indica che, se stai attraversando un periodo di turbolenta, scoprirai con più facilità la presenza di individui attorno a te pronti a mostrarti il loro supporto e solidarietà.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, hai Mercurio e Venere in aspetto sfavorevole. Questo suggerisce che potrebbe essere difficile per te lasciare che le cose seguano il loro corso. Come Capricorno, sei noto per assumerti responsabilità anche quando è a tuo danno. Il consiglio è di cercare momenti di relax.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ti aspettano giornate abbastanza caotiche. Oggi, in particolare, risulta essere una giornata un po’ storta. Ma, non preoccuparti, gli astri nel totale sono dalla tua parte. Desidero avvisarti che invece, il venerdì 7 sarà un giorno da cogliere appieno, anche per quello che riguarda i sentimenti amorosi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, positivo periodo astrologico! Marte e Saturno agiscono favorevolmente sulla tua vita. Fai orecchie da mercante di fronte a coloro che potrebbero essere gelosi delle tue vittorie. Tra marzo, aprile e maggio sarà il momento opportuno per riflettere su cosa mettere in campo, come progredire o cosa accogliere. Gioioso anche per quanto riguarda l’amore.

