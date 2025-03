Angelo Perla, ex corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne, nella puntata di oggi del programma ha dovuto abbandonare la trasmissione. Il cavaliere ha scritto anche ad un’altra dama, Morena, senza dire nulla alla redazione. Una volta scoperto il tutto, ha dovuto difendersi e poi ha lasciato il programma. Dopo la messa in onda della puntata, poi, il protagonista ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena.

Angelo Perla parla di quanto accaduto a Uomini e Donne e svela un retroscena su una dama

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Angelo Perla si è aperto ai microfoni di Lollo Magazine ed ha svelato alcune cose in merito a quanto accaduto nel programma. Il protagonista ha esordito dicendo di aver scritto per corteggiare Tina Cipollari in quanto desideroso di mettersi in gioco, dato che non si innamora più da tantissimi anni, ma anche perché spinto dalla curiosità di conoscere una dama così coinvolgente come l’opinionista. Ad un certo punto, però, il trono di Tina ha cominciato a stargli stretto, in quanto si è reso conto di volere una relazione seria e non più solamente un gioco.

Detto questo, poi, Angelo ha rivelato che in studio ci fosse una dama che lo fissava insistentemente con gli occhi dolci. La persona in questione è Barbara De Santi. Angelo ha detto di essere rimasto molto colpito dalla cosa, in quanto, chi segue il programma, sa benissimo che Barbara è una donna molto forte e impenetrabile, quindi, vedere nei suoi occhi comprensione e approvazione gli ha fatto molto piacere. Inoltre, un’altra donna che ha catturato la sua attenzione è stata Valentina.

Angelo fa una confessione su Morena e fa altre confessioni

Parlando di Morena, invece, Angelo ha affermato che, se avesse avuto la possibilità, sarebbe uscito per un caffè con la dama, cosa che va a cozzare con quanto dichiarato durante la puntata di oggi di UeD. Ad ogni modo, il protagonista ha svelato il motivo per cui ha scritto alla dama durante la sua permanenza a Uomini e Donne. A tal proposito ha detto che Morena somigliasse molto ad una sua cara amica e questo lo faceva sentire meno solo e spaesato.

Infine, poi, Angelo ha chiarito di non aver mai provato nulla per Tina, malgrado la reputi una donna molto interessante. Al momento, dunque, desidera ancora trovare l’amore, cosa che non ha intenzione di fare sotto i riflettori. Proprio su questo argomento, infatti, il cavaliere ha ammesso di non essere mai stato interessato alle telecamere, seppur reputi questo molto molto interessante e stimolante.