Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 3 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 3 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Caro Ariete, l’astrologia oggi è a tuo favore. La Luna si troverà nel tuo segno per una buona parte della giornata, seguita dall’arrivo di Mercurio nel tuo settore zodiacale. Aggiungiamo poi la presenza di Venere in Ariete. Sei indubbiamente al comando dei tuoi destini. Non preoccuparti di coloro che potrebbero cercare di destabilizzarti, non avranno successo. Sappi che intorno a metà dell’anno ti troverai a dover prendere una decisione riguardante la prosecuzione o meno di un certo progetto o l’assunzione di un incarico. E ricorda, l’amore ti muove incontro, non esitare a rispondere!

Oroscopo del Toro

Toro, ci aspetta un bel pomeriggio dato che hai la luna nel tuo segno zodiacale favorevolmente legata a Marte, influenzando i tuoi giorni fino al 5. Molto probabilmente saranno momenti ideali per rimettersi in carreggiata, attendendo risposte e accogliendo nuove opportunità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la presenza favorevole di Mercurio e Venere indica sicuramente un tono rinnovato che a Febbraio non abbiamo registrato. Difatti, Mercurio ha smesso di essere in aspetto dissonante e questo suggerisce un periodo ricco di opportunità. Per giunta, già da Giovedì sei, potrebbero emergere segnali positivi, forse un invito o una conferma. La seconda metà della settimana prevede un’intensità beneficiosa.

Oroscopo del Cancro

Cancro, sei in un periodo piuttosto acceso in termini di affetti, potrebbe essere contribuito dal tuo recente metamorfosi personale. Fa poco ho fatto rilevazione del fatto che stai attraversando una fase di mutamento, circularmente, chi non riesce a stare al passo con questa tua evoluzione potrebbe sentirsi spinto verso l’uscita. Stanno incombendo dei contenziosi da risolvere: la parte iniziale della giornata sarà permeata da un una certa stanchezza, che darà il passo ad un pomeriggio assai più tranquillo.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone si rinvigorisce ora con l’entrata di Mercurio, che si unisce a Venere e Giove in un allineamento astrale che promette emozioni uniche. Ti anticiperei che se c’è una persona di tuo interesse, potrebbe essere propizio programmare un incontro per Domenica 9 Marzo.

Oroscopo della Vergine

L’oroscopo rivela che gradualmente il segno zodiacale della Vergine si allontana da tensioni che nel mese di febbraio risultavano pressoché incontenibili. A partire da ora, ad esempio, Mercurio non sarà più in conflitto con il tuo segno. Presto, attorno al 20, anche il sole smetterà di essere in opposizione. Questo scenario lascia intravedere un futuro più tranquillo nel quale avrai l’opportunità di pianificare, contraddistinguerti attraverso le tue idee e mettere in moto innovazioni che erano state precedentemente frenate. In sintesi, avvertirai un benessere crescente.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’inizio della tua giornata potrebbe apparire un po’ lento e assonnato, ma non preoccuparti, nel pomeriggio sentirai un recupero di energia. Da un’analisi astrologica, il tuo quadro economico risulta un po’ critico in questo lasso di tempo – sembra non esserci abbastanza denaro. Potrebbero esserci progetti che vuoi realizzare o imprevisti monetari per cui non ti eri preparato. Nella sfera affettiva, ti invito a guardarti dai conflitti non necessari e ricordati, non è sano rimanere ancorati al passato.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione, segno zodiacale, gode di un favorevole allineamento tra Marte e Saturno, facilitando l’avvio di nuove iniziative. Possiamo dire che si tratta di un intervallo di tempo ricco di opportunità, perfetto per esplorare e considerare potenziali partnership. Un evento positivo e significativo potrebbe verificarsi durante il weekend, precisamente tra sabato 8 e domenica 9, potrebbe toccare anche la sfera dei sentimenti.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario ha appena superato un febbraio particolarmente gravoso, quindi la priorità è quella di recuperare le energie. E’ necessario concentrarsi sulla propria guarigione in questo periodo, poiché si avverte una certa stanchezza, sia a livello sentimentale che lavorativo. Le decisioni non arrivano con facilità e sembra inevitabile dover affrontare alcuni ritardi. Tuttavia, è importante non precipitarsi a tirare conclusioni negative prima che ci sia una reale necessità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, in questo momento c’è una certa tensione tra Marte e Venere, con Mercurio in un aspetto turbolento. È importante che tu sappia che durante questo periodo potresti sentirti distante e persino disgustato da tutti coloro che, secondo te, non sono onesti con te. La mattina potrebbe trovarti un po’ scontroso.

Oroscopo dell’Acquario

Amici del segno dell’Acquario, veramente questo firmamento stuzzicante alla grande inizia a mostrarsi. Infatti, a partire da oggi Mercurio presenta un aspetto positivo. Venere ci sussurra parole d’amore mentre Giove, parla delle emozioni mutate. Le occasioni per nuovi incontri sono in forte aumento, così come l’élan per le idee creative.

Oroscopo dei Pesci

Un caloroso saluto agli amici dei Pesci. Attualmente, avete Marte e l’influenza positiva di Saturno dalla vostra parte, rendendo la prima parte di quest’anno il periodo ideale per pianificare e progettare. Alcuni di voi hanno già avuto una fortunata riuscita durante il fine settimana. Sabato 8 e Domenica 9 si preannunciano come giornate favorevoli per gli innamorati. Consiglierei di organizzare con anticipo una romantica cena a lume di candela in un piccolo ristorante. Siete in una fase in cui potete dare e ottenere molto di più. Buon svolgimento, amici dei Pesci!

