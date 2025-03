Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 2 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 2 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, che forza, che energia! Sembra quasi che tu goda di una protezione speciale proveniente dalle costellazioni celestiali. Da considerare che la Luna e Venere sono attualmente nel tuo segno, e domani Mercurio si unirà a loro nel tuo spazio zodiacale. Giove, inoltre, risplende positivamente per te. Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, dovrai fare delle scelte importanti su cosa perseguire e su cosa possa essere necessario lasciare indietro. Le stelle suggeriscono che potresti guadagnare qualche soddisfazione. Per quanto riguarda l’amore? Beh, pare che qualcuno stia chiamando. Se il tuo cuore è vacante, cerca di rispondere.

Oroscopo del Toro

Il Toro può finalmente mettere da parte un periodo più problematico che riguardava le prime due settimane di febbraio. Ora, fortunatamente, è tempo di voltare pagina, come se fossi nelle scarpe di chi sta negoziando attualmente, noto che ci sono tre o quattro settimane disponibili per prendere una decisione. Tuttavia, credo fermamente che il successo sia imminente. Nel frattempo, segnalo che martedì e mercoledì ci forniranno ulteriori informazioni.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la stella chiave in questione sarà Mercurio, significativa per l’amore. Dal giorno seguente si avvierà un periodo favorevole che influenzerà anche le negoziazioni lavorative. Non mi sorprenderebbe scoprire che alcuni Gemelli abbiano subito dei ritardi nelle proprie attività, senza alcuna colpa da parte loro. Ciò potrebbe riguardare la sottoscrizione di un contratto o l’attesa di un pagamento. Per quanto riguarda l’amore, si prospetta un ritorno al recupero.

Oroscopo del Cancro

Cancro, sei in un’importante fase della tua esistenza, molto probabilmente hai modificato la tua visione del mondo, se non addirittura il tuo stile di vita. Questo può significare che coloro che non riescono a tenere il passo con te vengono inevitabilmente distanziati. Questo potrebbe essere il motivo di alcuni momenti di tensione nelle relazioni sentimentali o di amicizia. Tuttavia, l’essenziale è raggiungere una conclusione, per riscoprire in qualche modo un certo bilancio interiore.

Oroscopo del Leone

Oggi è una di quelle giornate destinate al recupero, in vista di domani che vedrà l’inizio di un non trascurabile transito di Mercurio. Ciò rafforza in maniera considerevole l’aspetto sentimentale. A mio avviso, grazie al fascino che emanerai, avrai la possibilità di dare e fare molto di più. Nelle prossime giornate non resterai certo in ombra, né inosservato o inosservata. Quindi, sfrutta quest’energia e mettiti all’opera!

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, sembrano tempi senza fine che ti mettono alla prova. Tu, abituata a organizzare, programmare e stabilire, ti trovi in un periodo insolito dove non tutto si riesce ad allineare facilmente. Anche l’amore a volte si rivela ribelle alle regole fisiche.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è consigliabile concentrarti sul comparto professionale, evita distrazioni amorose. La tua energia sembra essere canalizzata verso la crescita lavorativa mentre dal punto di vista delle relazioni amorose, percepisco un leggero affanno.

Oroscopo dello Scorpione

L’oroscopo prevede per il segno dello Scorpione, un positivo avanzamento professionale, segnato da nuovi progetti e programmi in rampa di lancio. Tuttavia, dal punto di vista emotivo, percepisco un aumento della sensibilità, che potrebbe portare a momenti di irritabilità. Nonostante tutto, l’astrologia è favorevole e indica un futuro promettente. Tieni alto il tuo spirito ottimista, Scorpione!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il 27 e il 28 hanno rappresentato un periodo di carico pesante; tuttavia, il cambiamento di transito di Mercurio a partire da domani promette un miglioramento. Nonostante ciò, la fine di febbraio potrebbe aver lasciato un segno di fatica significativa. Ecco perché la priorità per i Sagittari al momento dovrebbe essere il recupero del loro benessere psicofisico, prima di volgere lo sguardo attivamente verso cosa il futuro potrebbe portare.

Oroscopo del Capricorno

Domenica, il Capricorno si trova in un momento di relax necessario: sorge la domanda, quando è stata l’ultima volta che ti sei dedicato del tempo, aumentando la qualità della vita? E ancora, quando hai dedicato tempo alla persona che ami? Questa Venere in dissonanza suggerisce l’esistenza di brevi distanze emotive da superare.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, esiste qualcuno nel tuo cuore che reputi fondamentale per la tua esistenza? Con l’auspicio di Giove e Venere, hai il via libera per prendere una decisione. In materie finanziarie, si rende necessario un dialogo con i tuoi fratelli, sorelle o altri parenti prossimi.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci sta vivendo un periodo di grande energia positiva, un fatto che trovo molto affascinante. Sembra che abbiate un dono particolare per anticipare gli eventi prima che si verifichino. Avrete squisite interazioni con i nativi dei segni del Cancro e del Toro. Vedo un ritorno di certe passioni, che vi porteranno grande successo. Il primo semestre dell’anno si presenta promettente, ma il secondo semestre riserba delle sorprese ancora più gratificanti. Dunque, non abbiate paura di mettervi in luce!

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.