Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 1 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 1 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Arieti, nel tardo pomeriggio la luna farà la sua entrata nel vostro segno portando con sé una sprigionante energia. Anche se da una parte le sfide non tardano a presentarsi, c’è a dire che vi piace il brivido della competizione. Sostenete di desiderare una vita tranquilla, ma vi risultate insoddisfatti quando le cose si svolgono con troppa monotonia. Non mancano le lotte, come accennato, ma ricordate che in campo amoroso, la lotta si deve trasformare in passione. Unico avvertimento: occhio al gelo!

Oroscopo del Toro

Toro, le stelle parlano chiaro e concordano con quanto affermato nelle mie previsioni di febbraio. Ricordate cosa dicevo? Fino al 14, nulla di eclatante, ma passata questa data, ecco emergere i primi cambiamenti. E molti di questi, piccoli o grandi che siano, porteranno sollievo e certezza. Questo sarà particolarmente evidente per coloro che gestiscono un’attività indipendente.

Oroscopo dei Gemelli

Le energie astrali dei Gemelli risultano fascinanti, soprattutto in riferimento a possibili colloqui. Mi pare ci siano ancora dei nodi lavorativi da sciogliere, un’influenza derivante da Saturno in posizione sfavorevole. Tuttavia, Jupiter gioca un ruolo positivo nelle negoziazioni. È importante che i Gemelli trovino modo di allietare la loro vita, dato che tendono a divenire birichini se cadono in noia. Il loro comportamento non cambia, si mantengono coerenti.

Oroscopo del Cancro

Come il noto astrologo Paolo Fox, direi così: Cancro, la mattinata sembra sgorgare positiva, ma nel pomeriggio potrebbero emergere dei dilemmi che necessitano chiarimenti. Ti consiglio di non affrettare le tue conclusioni, poiché potresti rischiare di trovarti coinvolto in una conversazione poco piacevole. Quanto all’amore, in questo periodo potrebbe necessitare di un po’ di gestione prudente. Ricorda, la gelosia è uno strumento bifronte.

Oroscopo del Leone

Leone, l’astrologia prevede un periodo di sviluppo a partire dal 3. Presto sarete sotto l’influenza positiva di Mercurio, che vi guiderà verso una nuova direzione, ponendo fine a quel periodo di riflessione lavorativa che ha causato cambiamenti per molti di voi negli ultimi mesi. Alcuni di voi hanno dovuto modificare le loro responsabilità e rivolgersi a nuove attività. L’amore, nelle sue molteplici manifestazioni, potrebbe diventare un fattore significativo nella vostra vita.

Oroscopo della Vergine

Vergine, non sorprenderti se ti senti un po’ esausto e teso, data la presenza di numerosi pianeti in opposizione. L’unico consiglio che posso darti è di evitare di prestare orecchio ai gossip. Sei un individuo molto riservato, per questo il mormorio di sottofondo potrebbe infastidirti, soprattutto quando si tratta di te. Devi fare ciò che fai sempre: ignorare chi non merita la tua considerazione.

Oroscopo della Bilancia

Mio caro Bilancia, è caratteristico per te navigare tra le nuvole grazie alla tua innata fantasia, influenza del benfico Giove che sollecita il bisogno di esplorare. Chi dalla tua costellazione ha intrapreso un percorso in autonomia sfruttando la propria creatività, deve solo osare mettendo tutto sé stesso. È possibile che alcune disavventure passate possano aver instillato un po’ di diffidenza sentimentale. In situazioni come queste, consiglio di procedere con prudenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, le tue intuizioni stanno guadagnando particolare valore in questo periodo. Con Marte che mostra un buon aspetto e Mercurio ancora in movimento, sono convinto che stai elaborando dei piani o dei progetti da realizzare immediatamente o forse più avanti, nella parte finale dell’anno. Se sei un individuo intuitivo, la tua intuizione ora conta più che mai.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, questi giorni non stanno scorrendo placidamente. E’ evidente che l’agitazione di diversi pianeti può aver scatenato alcuni momenti di turbolenza di recente. Potrebbe essere stata registrata una diminuzione del tono fisico o avvenuto qualche piccolo scontro verbale. Non lasciarti sopraffare da ciò, fai scorrere tutto di te senza farti toccare. Non dimenticare, dopotutto, che sei un individuo decisamente resiliente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci sono momenti in cui la giornata può sembrare pesante dal principio e questa sensazione può intensificarsi se percepisci di non avere punti di riferimento attorno a te. Ciononostante, è un periodo produttivo per coloro che hanno in mente di organizzare un evento estivo. Per quanto riguarda il settore affettivo, persistono alcune piccole difficoltà che non posso ignorare.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario devono porre fiducia nei propri sentimenti e consolidare le amicizie. Ogni individuo nato sotto questo segno zodiacale aspira a differenziarsi dagli altri, rivelando una personalità decisamente unica. Non deve temere dunque di agire con audacia quando si tratta di dare il via a nuovi progetti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, stiamo entrando in un periodo favorevole, in particolare per coloro che lavorano nel campo artistico o creativo. Le stelle favoriscono una rinascita. È importante mantenere un atteggiamento ottimista, specialmente riguardo all’amore. I sentimenti che sembravano perduti riaffiorano con forza. Saranno giornate ricche di energia anche a livello sentimentale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.