Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 28 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 28 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, c’è un pericolo di monotonia nelle tue routine quotidiane ma devi stare in guardia da decisioni avventate. Un passo falso nel passato, forse relativo alla carriera o alle finanze, di cui senti il bisogno di porre rimedio. Sii consapevole che i percorsi più promettenti dovrebbero essere intrapresi entro giugno.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, abbiamo davvero giornate significative in serbo per voi, specialmente se siete liberi professionisti. Sembra che una richiesta che avete avanzato nel passato stia per ricevere l’appoggio delle stelle. In particolare, segnatevi le date di lunedì 3 e martedì 4. La luna sarà nel vostro segno, rendendo queste giornate particolarmente proficue per trovare soluzioni interessanti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, non dimenticare di divertirti e di goderti i piaceri della vita. Il tuo segno zodiacale è associato alle emozioni e alle grandi passioni. Tuttavia, in questi giorni, con Mercurio e il Sole in una posizione critica insieme ad altri pianeti, potrebbe essere utile adottare un atteggiamento rilassato, evitando di rispondere ad eventuali provocazioni.

Oroscopo del Cancro

Il segno del Cancro può attendersi molteplici occasioni favorevoli in ambito lavorativo, con l’arrivo imminente di Giove. Inoltre, la mia percezione astrale va a favore degli studenti, soprattutto di coloro che desiderano ottenere un titolo accademico o un diploma. Tuttavia, vedo che le stelle potrebbero causare anche leggere tensioni amorose. Pertanto, invito anche le coppie più consolidate a mantenere la sincerità, evitando che uno dei due nasconda i propri sentimenti. In riferimento ai nuovi amori, vedo che continueranno ad evolversi, seppur con qualche difficoltà.

Oroscopo del Leone

Nel corso di questo periodo, il segno del Leone si troverà di fronte a decisioni cruciali. Faccio notare che a partire dal prossimo lunedì, 3 Marzo, avremo la fortunata presenza di un altro pianeta completamente predisposto a noi: Mercurio. Di conseguenza, ci apprestiamo a dare una nuova svolta in ambito lavorativo. Marzo e Aprile rivestiranno un’importanza fondamentale, marchiati dall’impegno e dalla conquista del successo. Ovviamente, il risultato finale dipenderà da quali saranno le tue ambizioni. La primavera si prospetta assolutamente straordinaria e propizia, in particolare per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Sarà un periodo ricco di emozioni inaspettate ed entusiasmanti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’aggregazione attuale dei pianeti ha generato un periodo di turbolenze, come chiacchiere e controversie. Stai attento a coloro che toccano il tuo nome solo da una prospettiva di invidia per il tuo stato attuale. È ben noto che in astrologia, l’opposizione planetaria può generare conflitti, quindi ora è innegabile che tu debba proteggerti anche da una certa presenza Acquario.

Oroscopo della Bilancia

Per quelli tra voi della Bilancia che gestiscono una attività individuale, sembra essere in arrivo un periodo di prosperità e rinnovato slancio. Il momento attuale richiede ancor di più la vicinanza di familiari, amici e persone amate. Il benessere fisico sta migliorando dopo un 2024 intenso e i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti. Tuttavia, in campo amoroso persiste ancora una certa diffidenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, spesso e con ragione, senti il bisogno di essere maggiormente al centro dell’attenzione altrui. Marte, uno dei tuoi pianeti significanti, è favorevole in questo momento, quindi crescono le previsioni astrali favorevoli grazie alla presenza di queste stelle di grande importanza. Per coloro che esercitano libere professioni, le stelle preannunciano positive novità in arrivo, nuovi piani in vista.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, come vi ho già illustrato in precedenza, ci troviamo sotto l’influenza di cinque pianeti turbolenti, che generano una certa tensione nell’aria. Voi siete individui dal temperamento attivo e dinamico, tuttavia, in momenti simili è essenziale rallentare un po’. Ricordate di prendervi cura del vostro corpo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è un buon periodo per quanto riguarda il lavoro, e in amore non stai esprimendo specifiche richieste. Tuttavia, è evidente che desideri ricevere un quantitativo minimo di attenzione. Potrebbe esserci l’eventualità in cui ti trovi in una situazione in cui è necessario che tu dia più spiegazioni o che tu comunichi più apertamente, perché tendi ad essere un po’ reticente e conciso nell’esprimere le tue emozioni.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario prosegue nel suo cammino di apertura alle nuove idee, un atteggiamento del tutto legittimo considerando il favore di Giove. Inoltre, volevo sottolineare che Marzo si prospetta come un periodo molto promettente, sotto tutti gli aspetti. Ci stiamo muovendo verso una Primavera ricca di nuovi orizzonti.

Oroscopo dei Pesci

Con l’influenza di numerosi astri benefici, segno zodiacale dei Pesci, avrai la possibilità di fare delle valutazioni che ti guidano a partire da giugno. Questo è un periodo preparatorio che segna l’inizio di un momento di grandiosa rivalutazione in campo lavorativo, posa le basi per successi, sia piccoli che grandi. L’ambito accademico è favorito, come anche la sfera sentimentale. Se hai un legame affettivo, riesci a mantenerlo; se invece brami una nuova passione, è giunto il momento di cercarla. Non dimenticatevi, raccomandazioni a cuore!

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.