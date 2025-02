Grande fermento per la messa in onda della puntata di questa sera del Grande Fratello, giovedì 27 febbraio. Tra i vari argomenti che saranno trattati sarà fatta anche chiarezza su quanto accaduto durante la scorsa puntata del GF, quando Jessica Morlacchi ha trionfato su Helena Prestes in qualità di finalista di questa edizione. Ecco tutto quello che succederà stasera.

Tensioni e polemiche nella puntata del 27 febbraio del Grande Fratello

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini, con opinioniste Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi, recentemente al centro di svariate polemiche, e Rebecca Staffelli. Nella messa in onda di questa sera ci sarà spazio per trattare svariate dinamiche. Primo fra tutti sarà toccato l’argomento inerente i finalisti.

Helena Prestes non è riuscita a digerire minimamente il non essere stata investita di questo ruolo dal pubblico da casa che, invece, ha optato per Jessica, cosa che ha generato non pochi sospetti e polemiche. Durante la puntata di questa sera, dunque, sarà dato spazio a questo argomento. Helena riuscirà a capacitarsi della cosa e a chiarire anche alcune faccende in sospeso con svariati coinquilini?

Sorprese ed eliminazioni: cosa succederà

Passando ad altre tematiche, invece, nel corso della puntata del GF di questa sera ci sarà anche una sorpresa importante per Javier Martinez. Il concorrente compie 30 anni e, per l’occasione, gli autori del programma hanno voluto far in modo che suo fratello Juan Manuel entrasse nella casa per poterlo riabbracciare e festeggiare con lui questo traguardo importante.

Momento di confronti e faccia a faccia, invece, per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La loro relazione, ormai, sta diventando sempre più altalenante e turbolenta, al punto che sarà necessario avere un nuovo confronto. Al televoto, infine, ci sono cinque concorrenti e una di loro dovrà abbandonare la casa. Coloro che rischiano sono: Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, chi di loro avrà la peggio? Non resta che attendere la puntata di questa sera per questo e molto altro.