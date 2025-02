Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 27 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 27 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, un abbraccio di favorevoli astri a favore ti avvolge, reso ancora più luminoso da Venere che risplende nel tuo segno. Questo periodo fertile affianca le coppie che desiderano espandere la famiglia, prendere decisioni sulla propria casa o forese un prossimo trasloco. Inoltre, entro la metà dell’anno dovrai fare scelte importanti riguardo un percorso di vita che stai seguendo, ma andiamo con ordine e ne parliamo un altro giorno.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, vorrei fare presente ai nati sotto il segno del Toro che sono previsti degli incontri di rilievo. Chi è alla ricerca di un nuovo amore potrebbe trovare occasioni per brillare. In effetti, si delineano ottime opportunità, perfette per riaccendere l’ambizione personale. Questa configurazione astrale risulta particolarmente positiva anche per le questioni amorose.

Oroscopo dei Gemelli

I nativi del segno Gemelli potrebbero attraversare una fase di intensa agitazione emotiva. Per coloro che sono in una relazione di lunga data, potrebbero percepire come un peso maggiore l’impegno che questa comporta. Comunque, l’orizzonte astrologico prevede una brusca variazione nelle dinamiche settimanali imminenti.

Oroscopo del Cancro

Il segno del Cancro è in una promettente congiunzione del Sole con Mercurio, mantenendo questa giornata affascinante. L’importanza del lavoro risalta particolarmente in questa fase. Quindi, è il momento ideale per chiunque stia pensando di fare un passo decisivo in questa direzione. A livello sentimentale, evita di preoccuparti eccessivamente.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone ha avuto un periodo di meditazione riguardante alla propria attività professionale, ma non è una cosa negativa. Al contrario, questa pausa consentirà di fare chiarezza sulle decisioni da prendere nelle settimane a venire. Presto Mercurio tornerà ad essere un alleato e Marzo rappresenterà un mese di riscatto.

Oroscopo della Vergine

Carissimi della Vergine, sicuramente avrete notato che febbraio non è stato esattamente un mese brillante. In effetti, alcuni di voi potrebbero essersi lasciati sfuggire qualche decisione mal consigliata, mentre altri avrebbero potuto trascorrere un po’ troppo tempo in inutili perditempo. Ma non temete, ora è il momento di recuperare. Ricordo che le giornate odierne e di domani potrebbero essere un po’ impegnative e potrebbe esserci qualche distrazione sulla vostra strada, però sono queste le occasioni per riguadagnare ciò che si è perso. È possível che stiate affrontando un leggero calo di energie, ma con la giusta strategia e l’adeguata determinazione, potrete superare questa fase.

Oroscopo della Bilancia

L’oroscopo suggerisce alla Bilancia di concentrarsi particolarmente sugli aspetti concreti dell’esistenza, visto che sono questi gli elementi evidenziati ed enfatizzati dalla configurazione stellare attuale. Per quanto riguarda la sfera affettiva, è opportuno fare attenzione ai possibili conflitti familiari e, in special modo, a vecchie questioni non risolte.

Oroscopo dello Scorpione

Care amiche e amici dello Scorpione, evitate di perdervi in conversazioni superflue, è fondamentale agire secondo i propri principi, cercando sempre di conservare le energie. Il supporto di Marte vi fornirà un’incredibile forza. Nonostante possiate non trovare collaborazione nel vostro ambiente domestico, sappiate che la vostra natura vi rende infallibili di fronte ai tentativi di provocazione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo quadro astrale sembra piuttosto fluttuante in questo momento. Avendo Sole, Luna, Mercurio, Saturno e Giove in una posizione leggermente delicata, forse dovresti considerare di prenderti un momento di riposo. È risaputo che sei un individuo proattivo che non si arrende facilmente, ma ricorda, ogni tanto, un intermezzo è essenziale.

Oroscopo del Capricorno

Sei del segno Capricorno? Aspettati un giovedì e un venerdì fortunati grazie all’influenza positiva dei pianeti. Devi imparare a lasciarti alle spalle il passato, in particolar modo riguardo ai sentimenti affettivi. Come avrai già notato, la corsa comtroversa di Venere ha potuto causare qualche battibecco – sì, anche tra le coppie con forti vincoli di amore. Forse ci saranno delle interazioni un po’ fredde. So che non sei un amante delle effusioni, ma una parolina di avviso: cerca di non chiuderti troppo a riccio quando si tratta di mostrare i tuoi sentimenti.

Oroscopo dell’Acquario

Come Paolo Fox, direi: Aquario, gioite perché Venere vi guarda con favore mentre Giove estrae il suo potere. Ricordate, Acquario è simbolo di mutevolezza e quindi accogliete a braccia aperte le trasformazioni, nuovi traslochi, cambi di ruolo o novità di qualsiasi tipo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sono ottimi presagi astrali per te a partire dal 14 febbraio. Sole, Mercurio, Marte e numerosi altri corpi celesti lavorano a favore della tua fortuna. Finalmente, la tua vita sta prendendo una piega positiva. E non sottovalutare il fatto che il periodo più propizio sarà nella seconda metà dell’anno. Perciò, se sei nato sotto il segno dei Pesci e hai avuto qualche riscontro positivo, sappi che ora hai l’opportunità di ottenere ancora di più, grazie al fondamento che hai costruito o a quello che stai per costruire. Chiunque, avendo superato una crisi importante, può ora vedere rinnovarsi i suoi sentimenti e ricevere stima da chi lo circonda. Senza ombra di dubbio, Mercurio sostiene Marte efficacemente.

