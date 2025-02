Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 26 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 26 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, se paragoniamo l’attuale fase rispetto al mese appena trascorso, notiamo significativi progressi. Nutro l’auspicio che i più baciati dalla fortuna abbiano avuto la possibilità di consolidare anche una relazione sentimentale. In mente hai ottimi spunti, ma non dimenticare: è essenziale metterli a confronto con i pensieri altrui.

Oroscopo del Toro

Secondo le stelle, il segno del Toro sta vivendo un periodo di grande trasformazione sul fronte professionale. Sono fermamente persuaso che entro il termine del mese avrete l’occasione di abbracciare delle opportunità molto interessanti. Oggi, però, la Luna si presenta in una posizione che potrebbe causare un po’ di spossatezza. Quindi il consiglio degli astri è di non affannarsi troppo e aspettarsi una giornata che possa terminare con una certa fatica.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, la fine di febbraio potrebbe risultarvi particolarmente impegnativa. Questo a causa dell’attuale configurazione celeste, con Sole, Luna e Mercurio in una posizione simbolica. Ciò potrebbe tradursi in sfide sia professionali che nei vostri rapporti personali. Noterete probabilmente un senso di affaticamento e di tensione nei rapporti.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, questo periodo è estremamente favorevole per la vostra sfera professionale. Non esitate a far valere le vostre idee, a promuovere i vostri progetti: se pensate che meritiate un avanzamento, chiedetelo! Per quanto riguarda l’amore, però, vi consiglio di evitare i confronti accesi. Il presente momento vi richiede realismo, non c’è spazio per nutrirsi solo di illusioni.

Oroscopo del Leone

Per coloro che appartengono al segno zodiacale del Leone, c’è la possibilità di vivere un breve periodo di meditazione riguardante le tematiche professionali. Tuttavia, non dovreste preoccuparvi di niente che possa intorbidire il vostro orizzonte. Al contrario, le stelle predicono che nei prossimi mesi estivi arriveranno sviluppi significativi. Si discuterà molto nel campo lavorativo, ma alla conclusione, la vostra determinazione sarà coronata da successo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’attuale formazione degli astri suggerisce un apice energetico proprio in questi ultimi momenti di febbraio. Non si prevedono turbolenze serie, ovviamente. Ricordate, siamo solo qui per interagire giocando con le misteri del cosmo. Tuttavia, l’universo suggerisce che chi guida un’azienda potrebbe trovarsi a dover prendere decisioni rilevanti e chi si trova all’interno di un’azienda potrebbe essere sul punto di incontrare novità molto significative. Suggerisco di non lasciarsi coinvolgere in critiche non giustificate.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sappiamo che Giove ha avviato un favorevole transito, ma si è imbattuto in certo senso nelle interferenze di Marte. Quindi, per quel che riguarda l’ambito lavorativo, si avverte una generale ripresa, anche se forse speravi in una rinascita più vistosa. Sotto il cielo attuale, c’è una certa tensione nell’aria per quanto concerne gli affetti. Pertanto, se ci sono questioni da risolvere, prestare particolare attenzione a non usare parole inopportune. Bisogna fare attenzione a non creare ulteriori tensioni.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ci trovi in una posizione molto favorevole nella classifica di questa settimana. Osservando il quadro astrale, notiamo solo un piccolo disturbo causato dalla Luna, il che potrebbe introdurre un filo di tensione. Potresti avvertire un leggero malessere, ma io preferisco guardare al quadro complessivo: nei giorni a venire, in particolare il 27 e 28, si prospettano momenti di rilevante importanza. Inoltre, è verosimile che emergano dibattiti costruttivi e confronti fruttuosi. Sia che tu stia valutando una nuova idea o che tu abbia ricevuto una telefonata interessante, vi è spazio per intuizioni promettenti.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittariani, sentite un po’ di tensione perché da domani entrerete in una fase un po’ critica. Vedete, abbiamo Il Sole, la Luna, Mercurio, Giove e Saturno che si stanno allineando in un modo che non vi è molto favorevole. Questo potrebbe causarvi una diminuzione della vostra energia fisica. Quindi, è praticamente imperativo che in questo periodo, proviate a evitare di prendere impegni troppo pesanti o mettere troppa legna sul fuoco. Fate attenzione a non strafare.

Oroscopo del Capricorno

All’interno del segno zodiacale Capricorno, si registra un’abbondanza di apprezzamenti e risorse. Il panorama astrale è estremamente ampio, con ottime probabilità di ricevere lieti annunci. Se ci sono relazioni sentimentali in affanno, è fondamentale intervenire prontamente. Idealmente, si dovrebbe cercare una soluzione entro il 28 del mese.

Oroscopo dell’Acquario

Giove sorride sull’Acquario, suggerendo l’arrivo di un successo definitivo. Amore, per gli Acquari, riserva piacevoli novità. Prevedo che entro l’estate, potrebbero concludere un importante progetto. La presenza di un compagno appropriato sarà fondamentale, ma non dovrebbe rappresentare un problema. Se per caso la figura ideale è ancora assente, l’universo vi spronerà a cercarlo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, avrete un cumulo considerevole di forze planetarie nel vostro segno. Questo indica un’oroscopo con riserve positive, prevalenti nelle prossime 48 ore. Vi aspettano sogni che sembrano prevedere il futuro, intuizioni brillanti, e possibilità di vivere esperienze inaspettate. In questo periodo potreste anche ritrovare su la strada una persona che non vedevate o sentivate da molto tempo. Si prospettano dunque incontri amichevoli.

