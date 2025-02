Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 25 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 25 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come Paolo Fox, ti dico che per l’Ariete, gli astri sembrano essere molto favorevoli. L’amore, infatti, risulterà essere la tua principale risorsa in questo periodo. La mia attenzione è puntata anche sulla disposizione delle stelle nel mese di marzo: avere molti pianeti veloci nel tuo segno è certamente un indicatore molto positivo. Ciò significa che sarai caratterizzato da una forte intraprendenza. C’è però un piccolo rischio da tenere in considerazione: la testardaggine. Quando un Ariete ha un’idea ben chiara in mente, tende a procedere a tutta velocità, indipendentemente dalle opinioni degli altri. Ricorda quindi di prestare sempre attenzione a ciò che ti circonda.

Oroscopo del Toro

Toro, prima della fine del mese avrai risolto un imprevisto di natura contrattuale o legale. Inoltre, se stai considerando un acquisto o un’acquisizione, punterai a ottenere un costo inferiore per qualcosa che desideri davvero molto. Non lasciarti abbattere in amore; se qualcuno non ti comprende, voltale le spalle.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vi attende l’opportunità di risolvere una questione lavorativa, potrebbe trattarsi di una trattativa ancora in svolgimento. Faccio un appello particolare a quei Gemelli che sembrano non riuscire a trattenere le loro risorse; è il momento di adottare un approccio più frugale. Sul fronte sentimentale, consiglio prudenza nel linguaggio. Evitate commenti impulsivi o parole superflue.

Oroscopo del Cancro

Cancro, stai attraversando un periodo in cui le tue aspettative stanno diventando più elevate, specialmente in ambito affettivo. Potresti, dunque, riscontrare un po’ di intolleranza verso i tuoi sentimenti. Quindi, consiglio cautela e pazienza. Se ci fosse qualcuno che ti sta turbando, potrebbe essere arrivato il momento di affrontare e risolvere certi argomenti.

Oroscopo del Leone

Leone, sembra che stia per sorgere un bel sole sulla tua esistenza. Non scelgo a caso l’immagine del sole, poiché esso è il tuo astro governatore, fonte di calore e vitalità apprezzata da coloro che ti stanno attorno. Certamente, nel campo professionale dovrai superare alcuni intoppi, ma sappi già da ora che marzo sarà un periodo da trionfatori.

Oroscopo della Vergine

Capricorno, devi fare i conti con una serie di influenze planetarie negative. Recentemente, potresti avere affrontato delle confusioni, in particolare i dipendenti potrebbero essere in ansia per le sorti dell’azienda per cui lavorano. I freelancer devono considerare l’adozione di nuovi approcci. Da ogni difficoltà, si può emergere vincenti, ma è necessario muoversi con cautela, specialmente per quanto riguarda le finanze. E non dimenticate di mantenere la calma in amore, per evitare che lo stress si riversi sulla vita sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, focalizza il tuo pensiero sulla tua professione, rifletti sulle gratifiche che il favorevole influsso di Giove potrebbe darti, in particolare se il tuo campo di attività ha una connotazione creativa. Per quanto riguarda l’ambito amoroso, ci sono delle incertezze da chiarire. Presta particolare cautela ad una vecchia fiamma o a questioni legate al passato.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il tuo segno gode della protezione di Marte e Mercurio, i quali facilitano il raggiungimento di una conclusione, persino nelle negoziazioni più intricate. Tuttavia, esercita cautela nel campo sentimentale; potrebbe non essere tutto come sembra o forse l’ombra della gelosia comincia a farsi più ingombrante.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, attualmente ti trovi in un periodo di minore energia fisica. Procedi con cautela, in quanto questo non è un momento idoneo per fretta o precipitazione nelle tue azioni.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno si trova di fronte a una settimana favorevole per avviare un processo di riassestamento nel campo lavorativo, dove alcuni accordi necessitano di essere modificati. Sai bene la mia opinione, dovrai attendere delle modifiche nel corso della prima parte dell’anno. E fai molta attenzione nelle interazioni con il Cancro.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è giunto il momento di liberarti da eventuali ostacoli: c’è un forte desiderio di progredire e abbracciare con passione anche le emozioni. Le coppie alle prime armi, o comunque coloro che sono presi dai sentimenti amorosi, stanno già pianificando per il periodo estivo.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci presenta un progresso notevole, osservando i considerevoli avanzamenti che sono stati fatti nel mese passato. Certo, c’è un velo di malinconia che tende a coinvolgerti, ma è parte integrante della tua personalità. In ambito sentimentale, dopo un periodo di incertezze, ora c’è la possibilità di riscattarsi. Dal punto di vista lavorativo, le prospettive si fanno più luminose. Riscoprire un amore perduto e la ripresa della creatività diventano elementi salienti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.