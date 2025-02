Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 24 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 24 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avverti un certo starne un po’ a guardare, un comportamento che può essere giustificato. Probabilmente è più che stanchezza che indolenza, dato che di recente hai avuto delle gratificazioni ma anche qualche piccolo scontro per vicende triviali sia in famiglia che sul lavoro. Non farti trattenere da chi prova a rallentarti, continua a perseguire la tua strada.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, posso dirvi, cari Tori, questa è un’epoca cruciale di rigenerazione. È rilevante sia per quelle coppie innamorate che, ad esempio, cercano di risollevarsi dopo una rottura, sia per coloro che desiderano conciliare la vita o entrare nel vincolo matrimoniale. Prossimamente, otterrete delle confermate.

Oroscopo dei Gemelli

L’oroscopo per i nati sotto il segno dei Gemelli promette un inizio settimanale alquanto stimolante. Come già sottolineato durante il fine settimana, è fondamentale monitorare l’andamento di Giove, attualmente posizionato nel segno favorevole per migliorare le relazioni amorose e professionali.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, in amore potrebbe essere un po’ difficile mantenere la calma. Questo a causa dell’influenza di alcuni pianeti ostili, che potrebbero spingervi a un atteggiamento polemico verso coloro che non vi comprendono appieno. La situazione lavorativa, invece, si preannuncia molto più positiva: vi aspettano riconoscimenti e buone notizie.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone, in questa fase, sembra incline a concedere rilevanza a molteplici questioni di notevole importanza. Gli astri presagiscono un periodo ricco di trionfi e la seconda metà dell’anno risulta più promettente. Non si riscontrano ostacoli e come avvertivo, l’inizio di febbraio era caratterizzato da qualche difficoltà. Ora, tuttavia, anche se si attendeva un feedback, questo è infine pervenuto. Quindi, problemi di natura legale o finanziaria stanno trovando progressivamente una soluzione. Prevedo, nondimeno, segnali di stanchezza e nervosismo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, non devi sentirti responsabile per ogni singolo cambiamento che avviene nella tua vita. Sto percependo che una soluzione, anche se attualmente sembra essere fuori portata, si manifesterà in tempi non troppo lontani. In questi momenti, non è consigliabile reagire alle provocazioni in campo amoroso – la mia raccomandazione sarebbe quella di lasciar evaporare la tensione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ci troviamo davanti a dei giorni cruciali in cui la tua determinazione sarà messa alla prova sia nel comparto lavorativo che in quello economico. Per quanto riguarda la sfera affettiva, emergono dubbi e distanze da risolvere. La presenza di Venere in opposizione suggerisce potenziali conflitti.

Oroscopo dello Scorpione

L’energia dello Scorpione è decisamente vivace in questo periodo: non c’è tempo per lamentele o rimpianti, ma piuttosto bisogna concentrarsi su azioni produttive e costruttive. Se ritieni che ci siano aspetti della tua situazione lavorativa che potrebbero migliorare, non esitare a farlo presente al tuo superiore. Da giugno in avanti, infatti, ci aspetta un periodo in cui molti aspetti della tua vita potrebbero evolvere positivamente. Perciò, pensa sin d’ora a come potresti dirigere i tuoi sforzi in modo da sfruttare al meglio queste opportunità future.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembri essere sotto pressione, come se fossi spinto da forti venti. L’opposizione di Giove sta rendendo le cose in ambito amoroso un po’ più complicate. Tuttavia, sei tu che prendi decisioni vincenti. Così, mi piacerebbe che coloro con cuori solitari prestassero più attenzione.

Oroscopo del Capricorno

Come esperto astrologo Paolo Fox, suggerisco al Capricorno che se la tua professione dipende dall’accettazione e dagli incarichi accettati, mi pare che questo sia un periodo favorevole. Mi aspetto che dal 14, certe conferme si siano già presentate. D’altra parte, l’argomento amoroso è differente. Come ho sottolineato di recente, ci sono alcune meditazioni importanti da compiere.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario, continua a essere un segno notevolmente indipendente al momento, capace di affrontare e gestire il futuro in senso positivo. E’ in arrivo una pletora di ottime occasioni. Però, c’è una restrizione: la sfera finanziaria potrebbe creare qualche problema. Sembra che ci siano alcune fatture in sospeso, o che forse hai esagerato con le spese.

Oroscopo dei Pesci

Niente dovrebbe rimanere indeterminato quando siamo sotto un cielo così propizio. La prima ondata di “fortuna” e positività finanziaria è evidente, ma devi anche trovare appagamento in ciò che fai, mantenere uno spirito positivo. Questo è sottolineato dal Sole e da Mercurio che ti danno un sostegno. Marte, poi, più ancora in sinergia con Saturno, ma sarà la seconda metà del 2020 a portare delle certezze. Quindi, ciò che oggi dai il via è ciò che intendi pianificare. Da questo momento sino alla conclusione della stagione estiva, sarà di fondamentale rilevanza per il tuo futuro.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.