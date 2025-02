Il Trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne sta continuando a dare enormi soddisfazioni considerando le dinamiche che si stanno venendo a creare. La dama ha mostrato particolare interesse per il corteggiatore Cosimo, il quale non ha esitato a riempirla di doni costosi, ma non solo. L’uomo le ha anche promesso un viaggio a Parigi da fare a breve. Ebbene, coloro i quali potessero pensare che fosse tutto uno scherzo, dovranno ricredersi. Stando ad alcune segnalazioni trapelate, infatti, sembrerebbe proprio che i due siano davvero partiti per la capitale francese.

La segnalazione su Tina e Cosimo in viaggio a Parigi

La conoscenza tra Tina Cipollari e Cosimo sta procedendo. Una recente segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni ha portato alla luce un retroscena sui due protagonisti. Una fan del programma ha dichiarato di aver visto i due protagonisti approdare a Parigi mediante un volo partito da Roma.

Questa notizia, però, non è stata corredata da alcuna foto che attesterebbe la veridicità della segnalazione, tuttavia, non ci sono neppure motivi per dubitare in quanto Tina ha ammesso in più occasioni di essere ben desiderosa di accettare il regalo del suo spasimante. Proprio durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, Tina ha ironizzato sulle cose da portare in valigia, per poi concludere dicendo che non si sarebbe portata nulla con sé, in quanto si sarebbe fatta regalare tutto l’occorrente dal suo corteggiatore direttamente una volta approdati a Parigi.

L’intervento ironico di Tina, troverà davvero l’amore a Uomini e Donne?

Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che Tina e Cosimo abbiano parecchie cose da raccontare nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne. Nel frattempo, l’opinionista non ha rivelato nulla in merito alla faccenda. La donna, però, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha mostrato uno stendino per il bucato sul quale, invece di posizionare indumenti, ha preferito appendere tutte banconote, da 50 e 100 euro. In questo modo, dunque, la donna ha voluto continuare ad ironizzare sul fatto che, giunta dove è adesso, da un uomo cerca principalmente una stabilità economica. Che Cosimo, dunque, sia davvero l’uomo adatto a Tina, oppure anche questa è tutta una trovata per fare gossip?