Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 22 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 22 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti consiglierei di evitare discussioni, non tanto in questa giornata, ma nei prossimi due giorni, ovvero domenica e lunedì. I conflitti sentimentali possono sorgere e se tu prendi tutto come un dato di fatto, dovresti sapere che il tuo comportamento è solitamente molto deciso e inflessibile. Ma se interagisci con individui che non hanno l’audacia di esprimere i propri pensieri, potresti finire per assumere tutto il carico da solo.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, una notizia positiva è dietro l’angolo e mi auguro che qualcuno ne abbia già avuto riscontro. Non perder tempo a fantasticare su mete sentimentali inaccessibili, l’astrologia predice un periodo di grande realismo nelle tue relazioni affettive. Nuovi orizzonti si prospettano per giugno, mentre i pianeti suggeriscono di controllare eventuali piani e progetti già a partire da aprile.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, abbiamo una fase lunare contraria che potrebbe causare un po’ di stanchezza, tuttavia non preoccupatevi! L’orizzonte dei vostri giorni non ne risente. Infatti, consiglierei di preparare per domenica un rilassante incontro all’insegna del relax. Invita amici socievoli o colui/colei che fa vibrare il tuo cuore.

Oroscopo del Cancro

Cancro, quando le cose prendono una brutta piega, il tuo stato di salute ne risente leggermente. In astrologia, si associa spesso il segno del cancro a una certa sensibilità gastrica. Così, auspico che nelle prossime 48 ore non ci siano situazioni che possano turbare la tua tranquillità. Auguro che tu possa navigare in un oceano di calma. Dal punto di vista professionale, ti aspetta un periodo di intenso impegno; per quanto riguarda la sfera sentimentale, potrebbero esserci aspetti che necessitano di una rivalutazione.

Oroscopo del Leone

Il leone deve raccogliere il coraggio per affrontare qualsiasi tensione che si possa presentare, invece di evitarla. Potrebbe essere produttivo prendere un attimo per riflettere. Sul fronte professionale, vedo delle effervescenze. Ma l’elemento più appariscente è l’amore. Perciò ci sono quelli che si concederanno all’esplorazione dei sentimenti per ottenere la massima gratificazione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è importante restare vigili. Entro il 28, avrai chiarezza se un contratto verrà rinnovato o no. È evidente che devi intraprendere nuovi percorsi, o che stai operando in un contesto in mutamento con nuovi punti di riferimento, superiori o collaboratori. Ricordati che la tua vita amorosa può necessitare di un supporto maggiore. Non posso escludere che manchi un certo desiderio, il che può riflettersi in una minore sensualità. Potresti sviluppare attrazioni per persone molto differenti da te, forse lievemente trasgressive.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, risulta fondamentale aprirsi un varco nella vita. Esistono periodi dove l’amore ti guarda con maggior favore, altri invece dove risalta l’ambito lavorativo. Al momento, il tuo potere sembra propendere più verso il lato professionale. Perciò, se sei in cerca di recuperare il tempo e le occasioni che senti di aver perso negli ultimi due anni, sappi che questo è il momento giusto. L’amore, attualmente, non è all’apice; ci sono troppe preoccupazioni. Ricorda, Bilancia, di mantenere l’equilibrio.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua energia vitale in questo periodo ti spinge ad agire concretamente. Sfrutta questo momentum, potrebbe essere particolarmente benefico per progredire nel tuo lavoro. Stai lavorando su un’impresa che, se completata entro giugno, potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa nella parte restante dell’anno. Per quanto riguarda l’amore, si preserva una certa normalità, senza grosse oscillazioni emotive: chi è già impegnato in una relazione, continuerà sicuramente nel suo percorso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti attende un periodo significativo in termini di relazioni amichevoli e sentimentali. Probabilmente, in questi giorni, ti sei sentito spinto a raggiungere una persona che potrebbe apportare un elemento positivo nella tua vita. Potrebbero presentarsi delle gradevoli attrazioni fisiche.

Oroscopo del Capricorno

Nell’ambito sentimentale, Capricorno, sembra che qualcosa non stia andando come dovrebbe oppure esiste un distacco che necessita di essere superato. Se è indispensabile una conversazione chiarendo, sfrutta la giornata di domani per farlo. Per quanto riguarda il tuo lavoro, Curio annuncia novità e sarai tu a detenere le redini della situazione, indipendentemente dalle circostanze. Buone notizie anche per gli studenti, che sono in una posizione privilegiata.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il fine settimana è all’insegna di Venere in posizione positiva; l’amore quindi sarà in primo piano. Potrebbe sorgere un interesse speciale per qualcuno che non è proprio a portata di mano o forse è già coinvolto in altre situazioni. Ricorda però: Venere offre un sostegno valido, ma è necessario concentrarsi su progetti reali piuttosto che su sogni irrealizzabili.

Oroscopo dei Pesci

Il pianeta Mercurio risulta essere un alleato fondamentale per il tuo segno zodiacale, e nei prossimi giorni, altri pianeti si uniranno in tuo supporto. Questa energia astrale positiva contribuirà sicuramente alla tua crescita sia nel settore affettivo che professionale. Sto fiducioso che tu abbia già raccolto alcuni frutti di questo influsso propizio. Il prossimo fine settimana si preannuncia interessante. Potresti percepire una certa affaticamento oggi, tuttavia, da domani potrai riprenderti e godere appieno delle opportunità che si presenteranno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.