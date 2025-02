Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 21 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 21 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il panorama astrale si profila brillante per te, principalmente per ciò che concerne gli incontri e l’amore. Indubbiamente, la tua sicurezza personale è ad un livello tale che potresti dare per assodato l’affetto del tuo compagno o compagna. Tuttavia, sento il bisogno di avvisarti: se i segni zodiacali del tuo interlocutore sono Cancro o Bilancia, è probabile che ci siano delle questioni da affrontare.

Oroscopo del Toro

Toro, auspico che abbiate ottenuto dei successi, specie dopo le illuminazioni che si sono manifestate dal 14, le quali attendono conferma. Questa dovrebbe arrivare entro il 28, come riportato nelle mie celebri indicazioni previsionali. Ho reso noto nel mio libro che la prima parte di febbraio si presenta come un quesito da risolvere, mentre la seconda assume un tono deciso e risoluto, essendo la data odierna il 20, confido che vi siano pervenute ulteriori opportunità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’attuale luna opposta risulta in contrasto con la tua aspirazione di vivere d’amore e intraprendere mille attività. Potresti sentirti emotivamente o fisicamente distante dal tuo partner, e non mancheranno di certo i diverbi in ambito lavorativo. Sicuramente, per i single, un casuale incontro avrà la possibilità di rivoluzionare il loro stato attuale.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, bisogna considerare due aspetti diversi della vita, come menzionato precedentemente. Dall’un lato, c’è l’amore, che è piuttosto in sordina e potrebbe persino essere problematico. Potresti aver dovuto allontanare qualcuno o aver avuto bisogno di un momento per riflettere. Dall’altro lato, c’è il lavoro, dove stai dimostrando grande impegno. Soprattutto per coloro che hanno un’impresa autonoma, è probabile che avranno molto presto dei riscontri positivi.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, il cielo astrologico appare un poco turbolento, soprattutto in merito ai rapporti con soci e collaboratori. Prestate attenzione ai pettegolezzi e a coloro che potrebbero tentare di ostacolare il vostro cammino verso il successo: non avranno successo, ma una dose di prudenza non guasterebbe. Inoltre, se le vostre intenzioni sono rivolte verso questioni amorose, queste giornate si presentano propizie.

Oroscopo della Vergine

Virginiana, stiamo attraversando un periodo di revisione. Hai notato un insieme peculiare di Sole, Mercurio, Saturno e Giove, non è vero? Questo non significa necessariamente che incontrerai degli intoppi, ma se sei impiegata potresti essere insicura riguardo al futuro dell’azienda in cui lavori. Sembra che ci siano dei punti di discussione nel tuo ambiente lavorativo che necessitano di essere risolti. In caso tu gestisca un business autonomo, potrebbe essere il momento di ideare nuove tattiche per portare al massimo il tuo successo. Passando all’amore, in questo periodo direi che la situazione è neutra: chi è in una relazione la preserva, mentre chi non è impegnato potrebbe preferire evitare complicazioni.

Oroscopo della Bilancia

La presenza amica della Luna è un indiscutibile propulsore di energia per i nativi della Bilancia e fa presagire un significativo progresso nel campo lavorativo. Per ciò che riguarda l’amore, le numerose questioni ancora senza una soluzione possono creare ansia, ma ti raccomando di non appesantire la tua mente con preoccupazioni inefficaci. Le stelle sono fortemente propizie per nuove opportunità occupazionali.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, nell’orizzonte si profila una seconda metà dell’anno decisamente rilevante. Sappiate che a partire da giugno, le stelle si stanno riallineando a vostro favore, pertanto la tanto anelata voglia di rinnovamento è alle porte. È molto probabile che alcuni di voi, nati sotto il segno del Scorpione, abbiano già apportato dei cambiamenti significativi nel proprio lavoro o nelle proprie idee durante gli ultimi sei mesi. Ciò apre la possibilità di riprendere il viaggio con rinnovato slancio.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, dopo un periodo di notevole caos, potresti riscontrare qualche leggera complicazione in ambito lavorativo. Puoi certamente impegnarti e ottenere di più. L’influenza della luna nel tuo segno è favorevole per affrontare argomenti sentimentali.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, eccoci nell’ambito dei sentimenti con una tinta di incertezza e dubbi, una fase non facile da navigare. Ma… cambia completamente il panorama quando guardiamo all’orizzonte lavorativo, qui sì che vediamo apparire nuove e promettenti opportunità su cui puntare.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’universo ti guarda senza pregiudizi. Venere ti sostiene con il suo influsso positivo. Ricorda, le stelle non consegnano direttamente il trionfo o l’amore, ma quando l’oroscopo è favorevole, puoi sfruttare quest’energia per lavorare più duramente e scoprire quello che di bello la vita ha da offrirti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, non è il momento più propizio per entrare in discussioni, dal momento che una luna unica sta causando una certa stanchezza. Tuttavia, guardando l’intero panorama astrale, posso dire che a partire dal 14 sembra essere in una fase di miglioramento e ulteriori riconoscimenti e conferme si manifesteranno entro il 28.

