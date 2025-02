Domani sera preparatevi a sintonizzarvi su Italia 1 per la nuova edizione de “Le Iene Show“, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Questa stagione promette di essere una ventata d’aria fresca con un mix di ospiti, monologhi e novità che non mancheranno di sorprendere. Ma cosa rende questa edizione così speciale? Scopriamolo insieme.

Il contest “Questa La So”: un coinvolgimento diretto del pubblico

Una delle grandi novità di quest’anno è il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito che promette di coinvolgere voi spettatori direttamente da casa. Vi siete mai chiesti come sarebbe partecipare a un gioco televisivo comodamente seduti sul vostro divano? Ecco l’occasione! Ogni sessione di gioco offre la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, mettendo alla prova le vostre conoscenze e la vostra velocità. Un modo innovativo per rendere il pubblico protagonista e aggiungere un pizzico di adrenalina alla serata.

Ma il divertimento non si ferma qui. L’edizione del martedì avrà un tono più leggero, senza però perdere l’irriverenza che ha reso famoso il programma. Questo equilibrio tra leggerezza e provocazione è ciò che continua ad attrarre milioni di spettatori settimana dopo settimana.

Servizi esclusivi: dalla musica ai reportage internazionali

Come sempre, i servizi esclusivi rimangono il cuore pulsante de “Le Iene Show”. Tra i momenti più attesi c’è sicuramente il reportage su Achille Lauro a Sanremo, seguito passo passo da Nicolò De Devitiis. Se siete curiosi di scoprire cosa accade dietro le quinte della kermesse musicale più famosa d’Italia, questo servizio vi offre uno sguardo privilegiato.

Inoltre, preparatevi a ridere con lo scherzo a Shaila Gatta, realizzato prima della sua partecipazione al Grande Fratello. Gli scherzi de Le Iene sono ormai leggendari per la loro originalità e capacità di cogliere i protagonisti alla sprovvista – ci sarà da divertirsi!

Non mancherà anche un tocco emozionante con il reportage di Alice Martinelli dall’Uganda. Qui, incontreremo un corpo di ballo composto da bambini che sta conquistando i social media con la sua energia e passione. Questi momenti toccanti ci ricordano quanto sia importante guardare oltre i nostri confini e apprezzare storie che ispirano.