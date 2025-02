In queste ore, nella casa del Grande Fratello si è verificato un evento alquanto imbarazzante. Javier Martinez ed Helena Prestes, ormai, sembrano formare una coppia a tutti gli effetti, e ne è una prova il fatto che non hanno più pudore a lasciarsi andare ad effusioni romantiche sotto le coperte. Nel corso della notte appena trascorsa, però, i due sono stati beccati a fare l’amore da Zeudi Di Palma, la quale è rimasta piuttosto provata dall’accaduto. Quest’oggi, infatti, si è sfogata con alcuni compagni d’avventura.

Helena e Javier inarrestabili sotto le coperte al GF: la reazione di Zeudi

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto nuovamente l’amore nella casa del Grande Fratello. I due hanno approfittato della serata dedicata a tutti gli innamorati, ovvero il giorno di San Valentino, per dimostrarsi tutti i sentimenti che nutrono l’uno verso l’altra sotto le coperte. Dopo aver consumato una romantica cena in tugurio, la coppia ha deciso di rintanarsi sotto le coperte per proseguire la serata in intimità.

Mentre Helena e Javier erano intenti a fare l’amore, però, una concorrente in particolare si è accorta di tutto, finendo per sentire nei minimi dettagli tutto quello che stesse accadendo tra i due. La persona in questione è stata Zeudi Di Palma. La ragazza è rimasta impietrita, sta di fatto che non ha avuto neppure il coraggio di alzarsi per andarsene tanto che era imbarazzata. A raccontare tutto, poi. è stata direttamente Zeudi questa mattina.

Lo sfogo di Zeudi e la reazione dei concorrenti e del web

Parlando con alcuni compagni d’avventura, Zeudi Di Palma ha confessato di essere rimasta piuttosto turbata per quanto accaduto tra Javier ed Helena. La protagonista ha detto di essersi infastidita dal comportamento dei due, ma non per una questione di gelosia, quanto piuttosto in quanto l’accaduto l’ha messa in forte imbarazzo.

Durante il suo sfogo, infatti, Zeudi ha rivelato che quanto prima parlerà con Helena per discutere di quanto accaduto e del suo comportamento. La Di Palma è stata piuttosto esplicita nel raccontare la vicenda, sta di fatto che ha ammesso di aver udito addirittura un orgasmo. I compagni d’avventura con cui si è sfogata la giovane sono rimasti interdetti, così come molti telespettatori, i quali hanno reputato il comportamento di Helena e Javier davvero inappropriato.