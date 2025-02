Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 17 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 17 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il segno dell’Ariete beneficerà dell’influsso positivo di Venere, che avrà un ruolo chiave nell’incoraggiare le emozioni. Negli ultimi tempi, ho ribadito che l’effetto benefico di questo pianeta durerà per parecchi mesi. Dunque, non sarà solo febbraio a dare risalto ai sentimenti, ma anche marzo, aprile e maggio saranno periodi rilevanti, soprattutto per le coppie più giovani o per coloro che desiderano iniziare una famiglia o convivere. Molti del segno dell’Ariete hanno già intrapreso passi significativi in tale direzione.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro ha vissuto una settimana precedente di notevole importanza, più che altro per quanto riguarda i liberi professionisti, che hanno avuto la possibilità di cogliere nuove opportunità e festeggiare dei successi. Il mio consiglio è quello di non gettare al vento queste favorevoli circostanze, propiziate da Mercurio fino al 28. Il settore affettivo, invece, richiede una maggiore dose di pazienza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, con l’arrivo della recente fase di Mercurio potreste incontrare alcuni ostacoli o ritardi. Massima prudenza quindi, potreste far parte di quegli individui che fronteggiano incertezze sotto l’aspetto finanziario. Occorre essere particolarmente vigili, soprattutto in riferimento alle nuove transazioni. Nella sfera affettiva, tuttavia, le stelle si mostrano alquanto seducenti.

Oroscopo del Cancro

Se, da un po’ di tempo a questa parte, percepisci un cambiamento in qualcuno importante nella tua vita, Cancri, o se ci sono state delle complicazioni, non approcciare la situazione con un atteggiamento negativo o isolando te stesso. Potrebbe essere più produttivo dialogare. Riguardo alle questioni lavorative, stai solo all’inizio di un percorso che vedrà un incremento graduale e arriverà alla sua massima espressione entro il mese di giugno.

Oroscopo del Leone

Rivolgendomi ai Leoni, osservo che l’astrologia suggerisce un periodo significativo per prendere decisioni notevoli, in particolare nell’ambito affettivo. Mi piacerebbe pensare che alcuni dei Leoni che stanno seguendo le mie parole abbiano progetti importanti in cantiere, come un impegno matrimoniale o un’iniziativa di convivenza. Per coloro che invece stanno vivendo un momento di stanchezza o frustrazione, il firmamento attuale potrebbe portare l’impulso a fare una scelta audace, a dare un cambio di direzione e a cercare nuovi orizzonti. In sintesi, questo è un momento ricco per nuove idee, relazioni e accordi.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sembri perderti in troppi pensieri con Mercurio che, in unione con Giove e Saturno, crea un affetto un po’ fuori dal comune. Probabilmente farai delle spese supplementari per la casa, come se stessi ricercando un nuovo panorama. Un modo diverso per esprimerti. Questo vortice di emozioni cambianti deve essere compreso adeguatamente dal tuo partner. Insomma, chi ti è vicino non dovrebbe sentirsi offeso se a volte sembri essere distante.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, auspico tu abbia recentemente vissuto un bel momento di gratificazione. Ho messo in evidenza come la tua carriera stia avanzando in modo stimolante, nonostante nel campo affettivo potresti aver incontrato alcune piccole delusioni da affrontare e superare. Magari non ti sei sentito al meglio ultimamente e non hai potuto esprimere la tua migliore versione, tuttavia ricorda che c’è sempre tempo per rimettersi in sesto.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, la settimana si apre con brillanti prospettive grazie alla Luna che si posiziona nel loro segno a metà settimana, promettendo così delle interessanti occasioni per sfidare se stessi. Per coloro che svolgono un lavoro che non richiede grande attività fisica, il mio consiglio è di dedicarsi ad un esercizio leggero, aumentando un po’ i movimenti quotidiani.

Oroscopo del Sagittario

Caro Sagittario, dare spazio alla distensione mentale è fondamentale, specialmente considerando i piccoli contrattempi lavorativi degli ultimi tempi. Sebbene la sfera professionale possa aver risentito di alcune difficoltà, l’amore non ne è stato influenzato, grazie alla continua protezione di Venere. Dunque, se concentrerai i tuoi pensieri verso qualcuno che suscita il tuo interesse, questi diverranno positivi. La chiave è riscoprire l’ottimismo che ci caratterizza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sembra che ultimamente ti stia pesando il momento grazie a Marte in opposizione da molte settimane, che non fa altro che infondere tensione. Il tuo spirito ambizioso può portarti in alto, ma il corpo richiede ricarica energetica. Sul fronte sentimentale, è un periodo di altalene emotive, ma non cercare di forzare gli eventi, lascia che sia il destino a fare la sua parte.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario sta attraversando un momento intrigante, con prospettive promettenti che meritano attenzione, specie nell’ottica dell’imminente estate. Inoltre, oggi c’è l’influenza positiva della Luna. E, non dimenticate, le emozioni amorose sono più limpide e luminose.

Oroscopo dei Pesci

Come il celebre astrologo Paolo Fox, vi annuncio un periodo assai favorevole per i nati sotto il segno dei Pesci. La scorsa settimana ha visto un grande successo per voi e le prossime saranno all’insegna di un recupero la cui bellezza è garantita dalla presenza favorevole di Mercurio nel vostro segno, che collabora bene con altri pianeti. Per chi è in cerca d’amore, il consiglio è di lasciarsi alle spalle il passato e concentrarsi sul qui ed ora. Saranno giorni ricchi di incontri piacevoli e le coppie avranno un ruolo di primaria importanza nel favorirli.

