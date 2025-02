Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 15 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 15 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il fine settimana si prospetta ricco di incontri affascinanti. Se per qualche motivo ieri avete dovuto rinunciare alle celebrazioni di San Valentino come avreste voluto, avrete l’opportunità di rifarvi. Tuttavia, una Luna in opposizione potrebbe far sentire il suo peso sul vostro benessere fisico. Quindi, vi invito a non affaticarvi eccessivamente e a vivere un weekend in tutta tranquillità.

Oroscopo del Toro

Del Toro posso dire che le problematiche sortite durante le recenti due settimane sembreranno meno complesse adesso, grazie al favorevole influsso di Mercurio. Il firmamento che avvolge il Toro è ricco di successi, è un cielo di benefici, e per tale motivo in questa settimana il segno toro è al vertice delle mia classifica. Prevedo un recupero delle perdite, o per lo meno prospettive vantaggiose per le settimane a venire.

Oroscopo dei Gemelli

Risale un vigore positivo per i Gemelli; non dimentichiamo che stiamo attraversando un periodo che richiede realismo, dato che il recente passaggio di Mercurio potrebbe causare non tanto complicazioni, quanto piuttosto ritardi, specialmente riguardo contratti e accordi. Pertanto, a partire da marzo si procederà a ritmo veloce, ma è opportuno maneggiare con cautela le prossime due settimane, soprattutto se si prevedono impegni lavorativi o finanziari ad alta pressione. Per quanto riguarda la sfera affettiva, grazie a Venere, l’amore continuerà a fluire.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, auspico che non abbiate affrontato problemi affettivi recentemente. Ci rendiamo conto della vostra sensibilità, che vi caratterizza distintamente. Ci sono momenti in cui affrontate tutto con un atteggiamento tranquillo, tuttavia ci sono giorni in cui l’ansia e il pensiero possono prevalere. Non dovreste rinvia alcun incontro o appuntamento programmato per questa settimana, specialmente se previsto per domenica.

Oroscopo del Leone

La tua magnetica attrazione, Leone, non passa certo inosservata e rappresenta un vantaggio notevole, non solo nel campo affettivo, ma pure nella sfera lavorativa. La tua presentazione énergica e ottimista risulta determinante per raggiungere brillanti risultati. Mercurio, oltretutto, non si pone più in opposizione, portando in arrivo fresche novità.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, vorrei informarti, Vergine, che non c’è dubbio sulle tue abilità e talenti. Ma, in questo momento, potresti avere di fronte delle piccole sfide. Forse, c’è un esame in preparazione da marzo, o arriveranno delle novità. Mercurio, però, in opposizione, ti suggerisce di essere cauto con le tue finanze. Se ci sono dei lavori domestici in corso, potresti aver bisogno di investire un po’ più di soldi, o contemplare un cambiamento delle circostanze recenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, straordinario il sostegno di Giove che impulsa le tue attività, un dettaglio di rilevante importanza. Ovviamente, con Marte in aspetto sfavorevole, le difficoltà ed i giudizi negativi non lasceranno mancare la loro presenza. Eppure, le prospettive di superare ogni ostacolo si rivelano forti. Nell’ambito sentimentale, però, è consigliabile fare attenzione, soprattutto se vizi di un passato ancora ingombrante tendono a pesare.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con Mercurio che ti guarda favorevolmente, i tuoi rapporti con gli altri ricevono un impulso positivo. Grazie all’influenza anticipata da Mercurio, noterai un’ondata di positività a partire da giugno, quando Giove si risveglierà di nuovo. Non solo avvantaggerà coloro che lavorano per conto proprio, ma darà anche ispirazione extra ai nativi del segno dello Scorpione, che potranno contare su nuove opportunità.

Oroscopo del Sagittario

Quando il richiamo dell’amore si fa sentire, il Sagittario non può che rispondere. Attualmente, con Venere e, a partire da marzo, anche Mercurio in primo piano, è praticamente impossibile restare inerti. Questa configurazione astrale richiede un impegno particolare e attenzione specialmente nell’ambito lavorativo, dove potrebbero verificarsi dei ritardi.

Oroscopo del Capricorno

Bennet del Capricorno, mantieni salda la tua presa sulle tue convinzioni, ma presta particolare attenzione a non creare discordie in ambito sentimentale tra oggi e domani. Il tuo amore, infatti, richiede una dose elevate di franchezza.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli amici dell’Acquario, è un periodo propizio, portatore di conferme positive. È possibile che stiate considerando l’idea di un trasferimento o un cambiamento radicale di vita. Con l’attuale configurazione astrale, l’aspetto finanziario risulta essere favorevole.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, Mercurio è in transito favorevole e csarica positività e opportunità. Il mio recente libro ne aveva già anticipato gli auspici promettenti. Dal secondo segmento di febbraio, arriveranno riconferme, ed è solo l’incipito di una serie di segnali di fortezza che si manifesteranno a partire da giugno. È tempo di ripartire anche sul fronte affettivo: ciò che sembrava perduto potrà essere riguadagnato entro la fine del 2024.

