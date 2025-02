Preparatevi a vivere un giovedì sera diverso dal solito. Dopo la musica e la cucina, Sky Uno ci porta nel cuore dell’avventura con la dodicesima edizione di Pechino Express, che debutta il 6 marzo. Ma cosa rende questa edizione così speciale? Scopriamolo insieme!

Una nuova rotta tra Filippine, Thailandia e Nepal

Quest’anno, Pechino Express ci promette un viaggio indimenticabile attraverso le Filippine, la Thailandia e il Nepal. Queste tre destinazioni non solo offrono paesaggi mozzafiato, ma anche culture ricche e diversificate che i concorrenti dovranno affrontare. Costantino Della Gherardesca, insieme al suo inviato speciale Fru, ha annunciato questa emozionante rotta in un promo davvero unico – parlando in ben tre lingue diverse!

Immaginatevi a correre tra le risaie delle Filippine o a cercare un passaggio tra i templi della Thailandia. E poi, il Nepal: il vero “tetto del mondo”, dove i partecipanti dovranno sfidare altitudini vertiginose e climi imprevedibili. Vi sembra già abbastanza avventuroso? Siamo solo all’inizio.

Le coppie in gara: chi trionferà?

Nove coppie si preparano a intraprendere questa straordinaria avventura. Ogni coppia porta con sé una storia unica e talenti diversi che potrebbero rivelarsi decisivi lungo il percorso.

Primi Ballerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo porteranno eleganza e grazia nelle loro sfide.

: Virna Toppi e Nicola Del Freo porteranno eleganza e grazia nelle loro sfide. Spettacolari : Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono pronti a stupirci con il loro carisma.

: Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono pronti a stupirci con il loro carisma. Magici : Jey e Checco Lillo potrebbero incantarci con trucchi inaspettati.

: Jey e Checco Lillo potrebbero incantarci con trucchi inaspettati. Atlantiche : Ivana Mrázová e Giaele De Donà affronteranno le prove con determinazione.

: Ivana Mrázová e Giaele De Donà affronteranno le prove con determinazione. Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi hanno dalla loro parte l’esperienza di chi sa vincere.

: Jury Chechi e Antonio Rossi hanno dalla loro parte l’esperienza di chi sa vincere. Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese porteranno stile ed eleganza.

: Giulio Berruti e Nicolò Maltese porteranno stile ed eleganza. Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci ci regaleranno momenti da film.

: Nathalie Guetta e Vito Bucci ci regaleranno momenti da film. Complici : Dolcenera e Gigi Campanile mostreranno quanto sia importante l’intesa.

: Dolcenera e Gigi Campanile mostreranno quanto sia importante l’intesa. Sorelle: Samanta e Debora Togni ci dimostreranno la forza del legame familiare.

Ogni coppia dovrà affrontare non solo le sfide fisiche ma anche quelle emotive, mettendo alla prova la propria resistenza mentale. Chi riuscirà a gestire meglio lo stress degli imprevisti dell’ultimo minuto? E quale strategia si rivelerà vincente per superare gli ostacoli?

Mentre ci avviciniamo alla data di inizio, non possiamo fare a meno di chiederci come queste dinamiche si svilupperanno lungo il viaggio. Sarà interessante vedere quali alleanze si formeranno – o si romperanno – mentre le coppie navigano attraverso culture diverse.

Pechino Express 2025 promette di essere un’edizione ricca di colpi di scena, emozioni forti e momenti indimenticabili. Non vediamo l’ora di scoprire come i nostri coraggiosi viaggiatori affronteranno questo epico viaggio verso “il tetto del mondo”. E voi? Siete pronti a unirvi a noi in questa avventura?