Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata il 3 febbraio rivelano che in studio si sono accese diverse polemiche, una in particolare ha riguardato due dame del Trono Over. Anche al Trono di Tina Cipollari ci sono stati dei momenti degni di nota, mentre a quello Classico ci sono stati dei forti attacchi verso Gianmarco, corteggiatore di Francesca Sorrentino.

Accuse contro il corteggiatore di Francesca Sorrentino ed esterne per Gianmarco Steri

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di UeD riportate da Lorenzo Pugnaloni, al Trono Classico Gianmarco, corteggiatore di Francesca, è stato molto attaccato. In precedenza il ragazzo aveva lasciato lo studio a seguito di una discussione con la tronista. Ebbene, per farsi perdonare, il ragazzo si è presentato in studio con un fiore. Francesca, però, ha continuato a mettere in dubbio la veridicità delle sue azioni, in quanto l’ha accusato di agire solamente per ottenere dei consensi. A tal proposito, è emerso che il giovane abbia un agente che lo segue e che, molto probabilmente, potrebbe indicargli come comportarsi.

In studio, così, si è aperta una discussione piuttosto accesa, solamente Tina Cipollari ha difeso il ragazzo. Il tronista Gianmarco Steri, invece, ha portato in esterna due ragazze, Liane e Caterina. Con la prima ci sono stati degli abbracci e delle effusioni romantiche, mentre alla seconda Gianmarco ha fatto più complimenti inerenti l’aspetto fisico e ammettendo di essere molto attratto da lei.

Un corteggiatore spiazza Tina Cipollari e lite al Trono Over

Passando al Trono di Tina Cipollari, invece, la donna è uscita a fare un aperitivo con Angelo, mentre Cosimo l’ha spiazzata totalmente ammettendo di essere in opera per organizzare un viaggio a Parigi.

In merito al Trono Over, infine, per Gemma Galgani è sceso un nuovo corteggiatore che, malgrado non l’abbia attratta particolarmente, ha deciso di tenere. Ad un certo punto, poi, si è aperto un dibattito molto acceso tra Morena e Margherita. La prima ha provocato il cavaliere che sta uscendo con la seconda, ragion per cui tra le due si è aperto un dibattito senza precedenti.