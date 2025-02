Sembrano ormai lontani i tempi in cui Javier Martinez e Shaila Gatta erano vicini al Grande Fratello. Ad oggi, infatti, i due sembrano essere completamente degli estranei, ma non è solo questo, tra di loro sembra essersi creato un vero e proprio muro, che non sta facendo altro che fomentare l’ostilità e il disprezzo reciproco. In queste ore, infatti, il giovane si è lasciato andare a delle parole alquanto forti contro la coinquilina durante una chiacchierata con Iago Garcia.

Le dure parole di Iago e Javier contro Shaila al GF

Javier Martinez e Iago Garcia hanno preso di mira Shaila Gatta in queste ore nella casa del Grande Fratello. I due coinquilini si sono lasciati andare ad una chiacchierata da bar che, tuttavia, ha avuto dei risvolti piuttosto sgradevoli secondo il punto di vista degli utenti del web. L’argomento della discussione è stata appunto Shaila e, in particolar modo, il suo aspetto fisico e il suo modo di fare.

I due concorrenti non hanno fatto altro che denigrare la giovane accusandola di essere volgare e priva di qualunque forma di sensualità. Ad esordire è stato Iago, il quale ha posto l’accento sul grande cambiamento che ha avuto la giovane da quando è cominciata la sua esperienza nel programma sino ad oggi. Javier ha proseguito dicendo di essere d’accordo e di non riuscire a capacitarsi di come un tempo lui desiderava abbracciarla, mentre adesso assolutamente no. Il discorso, poi, è diventato un po’ più incisivo e pungente.

I commenti denigratori verso la Gatta e la reazione del Web

Ad un certo punto della conversazione, Garcia ha evidenziato il fatto che spesso Shaila dia luogo a movimenti a suo avviso sensuali mentre, in realtà, il tutto appare solamente volgare ed eccessivo. Per contro, invece, a suo avviso ci sono ragazze molto più sensuali, come ad esempio Chiara. Anche in questa circostanza Martinez si è trovato d’accordo con il coinquilino, sta di fatto che ha ammesso di non trovare più sexy le movenze della ballerina. Anche secondo il suo punto di vista l’atteggiamento di Shaila sta sfociando nel trash e nel volgare, come quando si mise a twerkare in prima serata dopo aver appreso di aver vinto. Ma a non piacere ai due concorrenti è anche il modo in cui la Gatta si veste e si trucca.

Insomma, Iago e Javier si sono davvero dati alla pazza gioia con commenti pungenti e denigratori nei riguardi di Shaila. Il loro modo di fare, però, non è affatto piaciuto agli utenti del web che, infatti, si sono scagliati contro i due ragazzi accusandoli di essere stati davvero eccessivi e poco educati. Denigrare in questo modo una ragazza non sembra essere stata una scelta saggia, anche perché, in fin dei conti, la giovane non ha fatto nulla di particolarmente grave per essere etichettata in questo modo. Ora non resta che attendere la puntata del GF di stasera per vedere se il tutto sarà affrontato e, soprattutto, per vedere come reagirà la concorrente.