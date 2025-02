Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 3 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 3 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, preparati per un evento astrale significativo, visto che domani Venere entrerà nel tuo segno. Questo, accompagnato dall’influsso di una Luna importante, acuirà la tua intuizione nell’identificare le persone giuste, sia nel contesto lavorativo che sentimentale, portandoti dei benefici notevoli. Non perdere l’occasione.

Oroscopo del Toro

Toro, tenete a mente che ci troviamo nel periodo di febbraio, momento di transizioni decisive. Gli accordi sono soggetti a modifiche, le responsabilità potrebbero mutare. Tuttavia, non temete, queste novità sono orientate verso il positivo, perché in fin dei conti, voi riuscite sempre a rialzarvi. Sono convinto che tutto quello che state intraprendendo in questo momento sia fondamentale per superare le complicazioni legate al passato. È vero, talvolta i problemi amorosi possono riemergere, però sembra che già disponiate di un possibile percorso di fuga.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, le vibrazioni astrali sono in risvolto positivo per voi. Venere entrerà nel vostro segno a partire da domani, portando con sé un aura di positività che riuscirà a cancellare il ricordo di un gennaio decisamente poco brillante per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Questa concentrazione stellare vi darà un impulso significativo. Se siete single e cercate un impegno sentimentale o se c’è un ex nella vostra vita con cui sperate di riaccendere la scintilla, avete le stelle dalla vostra parte.

Oroscopo del Cancro

Amico del Cancro, sappi che dovrai riservare la tua più grande dedizione al campo lavorativo, poiché è l’aspetto della tua vita che sta registrando la crescita più significativa. Tuttavia, non tralasciare la tua vita sentimentale, poiché potrebbero sorgere interrogativi riguardanti certi comportamenti recenti del tuo compagno o compagna.

Oroscopo del Leone

Bene, Leone, gli astri sembrano essere particolarmente favorevoli a sostegno di tutti i tuoi piani ben fondati. Sei fortunato ad avere, oltre a brillanti intuizioni, un’energia e determinazione straordinarie. Come ben sappiamo, la tua natura di Leone non ti permette di rimanere passivo, e when si tratta di dare vita a un progetto, sei pratico e proattivo. Hai il vantaggio di Giove, astro ben propizio, e Saturno che nei prossimi mesi si presenterà in ottima posizione, promettendo eccezionali sviluppi per tutti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’armonia è ciò che devi ritrovare. Può darsi che in questo periodo dovrai fronteggiare coloro che tentano di ostacolare i tuoi progetti. Tuttavia, resta un periodo favorevole per chi ambisce a riabilitare un sentimento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tuo focus è distolto dall’amore in questo momento, ma ciò non significa necessariamente che manca dal tuo percorso. Considero coloro che sono sposati o in una convivenza, la cui attenzione è attualmente rivolta su altri aspetti più pressanti della vita. Può darsi che tu debba gestire una situazione lavorativa complessa, o prepararti per un esame o un’importante prova. Tutte queste attività pratiche stanno prendendo il sopravvento sulla tua vita, concentrando tutta l’energia lì.

Oroscopo dello Scorpione

Segno dello Scorpione, è necessario che tu trovi più equilibrio e calma, con l’influenza avversa di Mercurio. Ti invito a prestare massima cautela nei riguardi delle tue situazioni monetarie particolarmente se ci sono pendenze contrattuali e intese recentemente disattese. È importante decifrare la rotta giusta su cui avanzare. Ai creativi, quali autori e musicisti, potrebbero sorgere nuove idee originali.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox posso segnalarti, caro Sagittario, che Venere, nel tuo caso, rappresenta un importante elemento di forza. Potremmo identificare i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio come il periodo dell’amore per te. Tieni comunque gli occhi aperti poiché potrebbero emergere due passioni allo stesso tempo. Nel tuo percorso quotidiano, non mancheranno di certo gli aiuti pratici.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, è importante essere cauti, la presenza di Marte in opposizione potrebbe infatti generarvi qualche disordine. Per quanto riguarda le relazioni, è fondamentale riflettere attentamente su ciascuna parola pronunciata, cercando di evitare possibili tensioni con Bilancia e Cancro. Durante questo periodo, nel campo lavorativo, avrete a che fare con individui che richiedono un notevole sforzo di gestione. Non escludo la possibilità di insidie. Nel mese di febbraio, invito tutte le coppie a fare preponderare l’onestà, risolvendo eventuali incomprensioni con chiarezza e trasparenza.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, Giove offre un surplus di energia, attuabile sia in ambito affettivo che professionale. Questi influssi astrali potrebbero facilitare una modalità per raggiungere uno status di rilievo, in vari aspetti del vivere quotidiano.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, il cielo vi riserva delle interessanti risposte e piccole gratificazioni. Ricordate quando menzionavo un periodo autunnale complicato? Ebbene, l’inverno ha già in serbo per voi un piccolo trionfo, un innalzamento del vostro vigore e la promessa che la primavera sarà ancora più fruttuosa. Si avvicinano fluttuazioni nei vostri schemi e progetti, perciò dovete essere disposti ad adattarvi.

