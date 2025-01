Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad un momento molto toccante che emozionerà studio e pubblico da casa. Il tutto è avvenuto nel corso della registrazione del 29 gennaio, la quale è stata particolarmente movimentata. Vediamo cosa è successo.

Momento toccante a Uomini e Donne e anticipazioni del Trono Classico

Le anticipazioni di UeD relative alla registrazione che è stata effettuata il 29 gennaio riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che c’è stato un momento molto toccante che ha riguardato una ragazza disabile. Ad un certo punto, infatti, Mario ha preso questa persona che era seduta tra il pubblico e l’ha fatta ballare. Lei si è commossa, così come tutto lo studio.

Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, Francesca Sorrentino ha deciso di non portare nessuno in esterna. Questo ha fatto infuriare molto Gianmarco. Il ragazzo ha ammesso di essere stanco dei comportamenti della tronista lei, dal canto suo, ha ammesso di dubitare del reale interesse dei suoi corteggiatori, per questo ha agito in questo modo. Il giovane, dunque, ha deciso di abbandonare lo studio, ma Tina Cipollari lo ha inseguito per spingerlo a rientrare. Gianmarco, così, ha seguito il consiglio dell’opinionista, ma non c’è stato un riavvicinamento con Francesca.

La nuova tronista Chiara ha portato in esterna un ragazzo di nome Matteo, che si è rivelato molto timido, cosa che la giovane non ha esitato a fargli notare. Alla fine i due hanno ballato. Per Gianmarco Steri sono scese altre 100 ragazze. Lui ha ballato e si è relazionato con alcune di loro, poi ha ammesso di essere attratto da una giovane di nome Angelica. Maria De Filippi ha anticipato che nelle prossime puntate ci saranno delle presentazioni di nuove ragazze della durata di 40 secondi.

Anticipazioni Trono Over della registrazione del 29 gennaio

In merito al Trono Over, infine, si è partiti con Claudia e Giorgio. I due si stanno trovando piuttosto bene, lei ha ammesso di essere molto attratta da lui, ma teme di non essere ricambiata in quanto non c’è esclusività nel loro rapporto. Alessio, invece, ha discusso con una dama bionda con la quale sta uscendo. Per farsi perdonare delle continue liti, il cavaliere le ha portato dei fiori. Successivamente, poi, è intervenuta Francesca che gli ha chiesto di uscire nuovamente insieme, ma lui le ha rifilato un due di picche.