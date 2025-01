Le prossime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 27 al 31 gennaio, saranno caratterizzate da due eventi esilaranti. Il primo avvenimento degno di nota riguarda l’ascesa al Trono di Tina Cipollari, mentre a seguire ci sarà poi quella di Gianmarco Steri che genererà il caos.

Tina e Gianmarco nuovi tronisti a Uomini e Donne: che succederà

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne della settimana rivelano che, dopo la scelta di Martina De Ioannon, il suo ex corteggiatore Gianmarco salirà sul trono. Il ragazzo accetterà la proposta di Maria De Filippi e si metterà in gioco in questo nuovo percorso. Subito dopo l’annuncio, per il ragazzo scriveranno migliaia di ragazze, cosa che manderà in tilt la redazione di Uomini e Donne. Nel suo primo giorno da tronista, infatti, non scenderà alcuna corteggiatrice in quanto gli autori dovranno prima capire come agire. Una volta capito che misure adoperare, poi, per lui cominceranno a scendere le prime corteggiatrici che invaderanno lo studio finendo per stravolgerlo.

Restando sempre in tema di “Troni”, poi, ci sarà anche l’ascesa al trono di Tina Cipollari. L’opinionista è alla ricerca dell’amore, pertanto, diventerà ufficialmente una nuova tronista del programma. Il suo, però, sarà un trono un po’ particolare e diverso da quello classico. Per lei inizieranno a scrivere i primi corteggiatori, che la donna conoscerà nel corso delle prossime puntate. La nuova tronista, però, darà già del filo da torcere ai suoi spasimanti, sta di fatto che ne eliminerà diversi. Tra di loro, inoltre, ci sarà anche un ex corteggiatore di Gemma Galgani.

Francesca delusa, novità al Trono Over

Tra le altre cose che succederanno nelle prossime puntate di Uomini e Donne, poi, vedremo che arriverà una nuova dama per Diego, ma lui la manderà via ammettendo di voler proseguire la conoscenza solo di Sabrina. Claudia, dal canto suo, continuerà ad uscire con un cavaliere conosciuto da poco. Per entrambi scenderanno nuovi spasimanti, ma saranno mandati via.

Passando al Trono di Francesca Sorrentino, infine, la giovane porterà in esterna entrambi i suoi corteggiatori. La protagonista, però, sarà un po’ delusa dall’esterna con Gianmarco in quanto si aspettava un bacio che, purtroppo, non è avvenuto. In studio, così, si apriranno delle discussioni tra la tronista e i suoi corteggiatori. In sostanza, la giovane crederà di non interessare abbastanza ai suoi corteggiatori.